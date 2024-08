Erika Buenfil y el bochornoso momento que vivió en la calle

La actriz mexicana Erika Buenfil nunca falla en entretener a sus seguidores con sus publicaciones en redes sociales y en esta ocasión su cuenta oficial de Tik Tok fue el escenario perfecto para contar una divertida anécdota que involucró a su hijo Nicolás.

De acuerdo con su narración, la vergonzosa experiencia se dio durante un día lluvioso en la Ciudad de México, cuando salió a auxiliar a su hijo Nicolás luego de que este le avisara que se le ponchó una llanta a su auto.

En su intento de ayudarlo y evitar que la lluvia lo empeorara su situación, la protagonista del melodrama “Amores Verdaderos” salió a toda prisa de su casa, haciendo caso omiso de sus ganas de ir al baño, decisión que le cobraría factura momentos más tarde.

Y es que contra todo pronóstico, Erika Buenfil reveló que terminó por “mojar sus pantalones” ante la preocupación por la situación en la que su hijo se encontraba, así como la presión de llegar a tiempo a su destino.

“Ya no aguantaba más. Me bajé del carro y me hice pipí en la ropa (…) Ya no estoy toda mojada como bebé“, contó sin tapujos ante sus casi 18 millones de seguidores en Tik Tok.

No obstante, la historia tuvo un desenlace positivo, ya que tan solo unas horas después Erika Buenfil anunció por medio de la misma plataforma que el auto de su hijo fue trasladado a un taller: “Ya en la casa, sanos y salvos. Gracias a Dios no fue nada”, contó.

