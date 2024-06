Erika Buenfil revela si su hijo Nicolás cambiará su apellido a “Zedillo” tras reconciliación con su papá

A solo unas semanas de haber dado a conocer que su hijo Nicolás ha retomado una relación con su padre, Ernesto Zedillo Jr, la actriz mexicana Erika Buenfil se ha vuelto el blanco de cuestionamientos sobre los siguientes pasos del joven, incluyendo si este estaría dispuesto a cambiarse el apellido. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz que protagonizó el melodrama “Amores Verdaderos” se pronunció sobre el encuentro de su hijo y reiteró que para ella no supone un problema, al contrario, se dijo contenta por el acercamiento.

“Me da mucho gusto, ya todos vieron. Yo ya había visto fotos, para mí la sorpresa fue que lo haya subido, fue una sorpresa grata”, dijo en ese entonces la estrella de la televisión.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el joven se despida del apellido “Buenfil” para adoptar el apellido de su padre, la famosa indicó que: “Él sigue siendo Nicolás Buenfil, sí, hasta ahorita. Ni lo hemos comentado, es algo muy personal de Nicolás”.

Con respecto a la frecuencia con la que padre e hijo han decidido verse, Erika Buenfil indicó que prefiere no entrometerse en los acuerdos que ellos hayan pactado, pues lo único que le importa es que la relación se haya dado entre ambos.

“El acercamiento fue reciente, no es que se vean diario, ya no sé si ellos se comuniquen, ya no me corresponde. Nicolás de todas formas está bien. Me contó el chisme. Siempre lo he dicho, no me va a molestar“, precisó ante las cámaras.

Seguir leyendo:

• Así es la casa que Ernesto Zedillo Jr., papá del hijo de Erika Buenfil, vendió en varios millones

• Erika Buenfil sale en defensa de su hijo Nicolás tras ser el blanco de críticas por usar vestido

• Erika Buenfil defiende a Eduardo Yáñez de las críticas por su atrevida selfie en ropa interior