Kennedy Jr. reconoce haber buscado a Kamala Harris, aunque niega interés por negociar un puesto

Aunque Robert Francis Kennedy Jr., candidato presidencial independiente, admite haber intentado entrevistarse con Kamala Harris, vicepresidenta de la nación, descarta cualquier posible interés por negociar poner fin de su campaña a cambio de un cargo en su gabinete, esto en caso de imponerse en la boleta electoral.

Kamala Harris se negó a reunirse con Robert Francis Kennedy Jr. ( Jeffrey Phelps / AP)

De acuerdo con una fuente cercana al abogado de Washington citada por la cadena de televisión CNN, su intento de entrevistarse con el equipo de campaña de la demócrata californiana se produjo la semana pasada, aunque no tuvo respuesta positiva.

La falta de recursos colocan a Kennedy Jr. en una situación bastante delicada a menos de tres meses de que se lleven a cabo las elecciones, sobre todo porque en Nueva York un juez ya le impidió anexarlo su nombre a la boleta electoral estatal y de los 50 estados, sólo en 15 ha cumplido con los requisitos para que agreguen su nombre en la boleta como opción a la presidencia.

Frente a este panorama, surgió una versión de que estaba tratando de negociar su declinación a cambio de un puesto garantizado en el gobierno.

De hecho, Donald Trump lo invitó a ocupar un puesto ligado a los servicios de salud, pero al ventilarse un video de una conversación telefónica hablando sobre ello y, días después, un mensaje donde el exdemócrata lo define como “el peor presidente de la historia estadounidense”, la relación entre ambos parece haberse visto perjudicada.

No obstante, el político de 70 años descarta poner fin a sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca como independiente y sobre el acercamiento que buscaba con Kamala Harris aseguró llevar consigo un mensaje para competir limpiamente.

“Es una noticia falsa. No le pedí a Kamala Harris un puesto en el gabinete, pero me comuniqué con todos los candidatos. Me reuní con algunos para hablar sobre cómo moderar la retórica y unificar nuestro país, y también hablar sobre algunos temas: poner fin a las guerras, etcétera”, señaló en una transmisión en vivo del evento denominado “TikTok Town Hall”.

Además, aseguró que sus ideas y las de Kamala Harris no empatan y eso limita cualquier opción de trabajar bajo sus órdenes.

“Creo que me resultaría difícil trabajar con su administración a menos que se comprometieran a realizar muchos cambios“, concluyó.

Sigue leyendo:

• Kennedy Jr. presuntamente intentó acercarse a Kamala Harris para negociar un puesto en su gabinete

• Demócratas tachan de saboteador a RFK Jr. por temer que su candidatura independiente afecte a Biden

• Comité Nacional Demócrata ataca a RFK Jr. por recibir dinero de un millonario vinculado a Trump