Carolina Sandoval lanza duras críticas a Cazzu por su supuesto nuevo romance

Carolina Sandoval tiene mucho que expresar sobre las madres solteras y el proceso de volver a encontrar pareja.

En el programa de Univisión “Siéntese quien pueda”, La Venenosa protagonizó una acalorada discusión con Alejandra Jaramillo sobre el tema, ya que ambas tienen opiniones muy diferentes respecto a cómo una mujer debe manejar la búsqueda de una nueva relación. La conversación surgió a raíz de que Cazzu, exnovia de Christian Nodal, fue vista con un misterioso hombre, lo que ha generado rumores de que podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

Durante la discusión, Sandoval envió un mensaje directo a Cazzu, ofreciéndole un consejo sobre el cuidado que debe tener una madre con hijos pequeños al comenzar una nueva relación. Por otro lado, Alejandra Jaramillo defendió completamente a Cazzu, insistiendo en que es una mujer libre y tiene todo el derecho de abrirse nuevamente al amor.

“Cazzu, espérate mi amor, que pasen las aguas. ¡Que tú quieras estar con alguien porque el que venga es el clavo que saca al clavo!”, le dijo Carolina a las cámaras, dirigiéndose hacia la cantante argentina.

“¿Pero entonces Christian nodal si tiene derecho a rehacer su vida con Ángela Aguilar, pero Cazzu no?”, le cuestionó Jaramillo.

“No me importa. La niña no vive con él. ¡La niña no vive con él!”, le responde Sandoval, a lo cual Jaramillo le responde: “Eso no tiene nada que ver, Carolina”.

“Tiene todo que ver”, afirmó Sandoval.

“Yo creo que los dos tienen exactamente el mismo derecho de rehacer su vida y además este es un simple rumor”, opinó Jaramillo, quien luego recibió una pregunta directa de Sandoval: “Alejandra, contigo. Una pregunta para ti: Tú tuviste un hijo, preciosa. Tú tuviste una historia de éxito. ¿Tu jovencita metiste a cualquiera con tu hijo?”



“Mira aquí la protagonista de la historia es Cazzu. Ella es la protagonista, no yo”, le respondió Jaramillo. “Y yo creo que tiene todo su derecho de rehacer su vida, de salir con el productor, de salir con un amigo, porque su hija va a cumplir un año y además su historia de amor con Christian nodal se acabó.”

El intercambio generó un debate en redes entre quienes apoyaban a Sandoval y quienes respaldaban a Jaramillo.

“El tipo ya se casó y ella tiene q estar deprimida y sola sufriendo por que??”, “Alejandra muy bien 👍 la otra no escucha 👂 quiere tener la razón y verdad absoluta 👎”, “Y esa actitud machista de Carolina Sandoval el mismo derecho que tienen los hombres también lo tienen las mujeres aparte no es que ella va a dique a convivir con ese hombre de una vez así por sí Ella tiene derecho a rehacer su vida tal y como lo hizo Christian nodal”, dijeron algunos que le dieron la razón a Alejandra.

Otros concordaron con el pensamiento de La Venenosa con comentarios como: “Nadie se opone que una mujer sé de una oportunidad, pero cuando se es madre creo que también tenemos que tener la precaución y cuidado de con quien nos metemos porque ya no somos solas y hay hijos que su integridad depende de las buenas o malas decisiones que se toman en la vida. Ya aquí el pensamiento no puede ser tan individual con todo respeto”, “Carolina tiene TODA LA RAZÓN… la niña vive con su mamá… no hay más razón poderosa q esa.”, “Yo entendí lo que quiso decir Carolina, no es que no tenga novio es que como tiene nena tiene que tener mucho cuidado para elegir novio, fue que Carolina no supo espresar [sic] lo que dijo 😂”.

Aunque los rumores siguen desatándose y las críticas no dejan de llover, todavía no se ha confirmado si el hombre con quien Cazzu fue vista es su pareja actual o simplemente un amigo.

Sigue leyendo: