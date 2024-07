Carolina Sandoval revela sus secretos para sentirse bella cuando la inseguridad ataca

Carolina Sandoval admite que también tiene sus momentos de inseguridad.

En una reciente entrevista con La Opinión, la venezolana confesó que, al despertar cada mañana, suele sentirse poco atractiva, pero que, a medida que avanza el día, se va reconociendo y recuperando su autoestima. Sandoval también compartió sus reflexiones sobre los estándares de belleza y la importancia del amor propio.

“Todas, todas las mañanas, somos Betty la Fea, y después, en el transcurso del día, vamos recuperando ese amor propio y ponemos todo en su sitio”, dijo la panelista de “¡Siéntese quien pueda!”

“La perfección de la cintura y de las caderas no va por ahí; la belleza viene de adentro. Cuando no te lo crees, es cuando pasa eso que vas a estar achichigüadita. Así es como te sientes por dentro, y cuando ya sabes lo que eres, no tiene que ver cómo te veas para el resto del mundo; es cómo tú te sientas”, continuó.

Sandoval, quien recientemente fue reconocida como uno de los 50 más bellos por la revista People en Español, se autodenomina la “Reina de la Faja”. Sin embargo, aclaró que el uso de accesorios y productos, como los que ella promociona, no está relacionado con la autoaceptación, ya que esta viene de adentro.

“Yo tengo una marca de fajas, vendo pelucas y tengo muchos productos, pero eso no es lo importante. Lo esencial es aceptarte con los accesorios y sin ellos. Creo que la belleza radica en el mensaje que transmites, siendo tú el perchero que sostiene el mensaje, no la percha en sí”, dijo la Venenosa, quien también utiliza sus redes sociales como manera de empoderar a otras mujeres y adolescentes, celebrando su cuerpo.

“Le recomiendo a todas las chicas, con el auge de las redes sociales, que no se dejen guiar tanto por la aprobación de los demás. Cuando tú te apruebas a ti misma, lo que digan los demás es solo ruido. Es externo“, agregó.

