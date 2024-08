Chiquis rompe el silencio sobre la pérdida de su bebé

Por primera vez desde que anunció la pérdida de su bebé, la cantante de regional mexicano Chiquis Rivera abrió su corazón y habló sobre el difícil proceso que ha vivido para recuperarse de este duro golpe. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la intérprete de “Abeja Reina” se dijo más que agradecida por el apoyo que recibió por parte del público y algunas personalidades del medio artístico, algo que no se esperó en esa magnitud.

“Muchas personas en el medio, muchas artistas, seguidoras, me mandaron mensajes privados, me compartieron sus historias, me dieron muchos remedios caseros. Sentí tanto apoyo y tanto amo“, expresó recientemente.

Y es que de acuerdo con lo revelado por la actual coach en La Academia, su aborto espontáneo coincidió con la etapa final de la grabación de su documental, ‘Chiquis sin filtro’, razón por la que tuvo que mantener la noticia en secreto y lidiar con los estragos sola.

“Hubo un momentito que sí me preocupé un poquito y fue cuando tuve el aborto espontáneo. Era un secreto, nadie de mi equipo sabía… y fue cuando me preocupé un poquito, dije: ‘Oh my God, ¿qué voy a hacer?, ¿Por qué esto está pasando ahorita?’. Y pues ni modo, dije: ‘Lo tengo que afrontar’“, dijo la famosa con la fortaleza que la caracteriza.

A pesar de lo difícil que fue sincerarse sobre este hecho, Chiquis aseguró estar satisfecha de que compartir su historia ayudara a personas que han atravesado esta situación a no sentirse aisladas e incomprendidas: “Le doy gracias a Dios que lo compartí porque como yo pude ayudar a muchas mujeres, muchas mujeres me ayudaron a mí”, aseveró.

Chiquis Rivera revela avance de “Chiquis Sin Filtro”

Otro de los temas que la cantautora abordó fueron los problemas familiares a los que se ha enfrentado durante los últimos meses y que surgieron en medio del rodaje de su reality.

“No fue planeado así… todo pasó como estaba pasando en mi vida real y es lo que me gusta… no hay nada preparado. Me están siguiendo, así que si recibo un mensaje, o veo un video en las redes sociales o una entrevista que me hace enojar, lo van a ver”, confesó.