Gala Montes le pide a Agustín que se sincere, ¡esto le dijo!

En la última fiesta de ‘La Casa de los Famosos México 2’, Gala Montes le pidió a Agustín Fernández que fuera sincero y decidiera si le gusta Gomita o ella.

“¡Ora, ora, ora, ora! Siéntate, o una o la otra, ¡las dos no se pueden, eh!”, dijo la actriz. Después añadió “Decídete, decídete”.

Ante esto, Fernández le preguntó a Montes “si era tóxica”, pero ella le respondió que no podía estar besando a una y luego a la otra.

Es de recordar que en una de las primeras fiestas, Gomita besó a Agustín Fernández por recomendación de Shanik Berman, pero el modelo no fue tan recíproco con ella.

Además de esto, Gala Montes le pidió al modelo que no bailara con la influencer, eso llevó al argentino a contestar:

“Ya me estoy imaginando lo que esto va a ocasionar. Pórtate bien, Gala”.

¿Cómo reaccionó Gomita?

Tanto Ricardo Peralta como Gomita se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, fue así como Gomita le dijo a su amigo: “Pobre Agustín. Ella piensa que me va a romper el corazón. No me conoces, preciosa”.

Añadió que lo que ocurrió, es decir, la conversación entre Gala y Agustín, es una estrategia por parte de Mar.

“Eso no me parte el corazón porque a ella le dieron cuello. Quien tiene más dinero aquí soy yo y lo sabes. Yo vivo en una casa y no en un departamento. Niñas, nunca se peleen por un hombre, nunca en la vida”, señaló la influencer.

Posterior a ese asunto, Gala, Karime y Agustín se dieron un beso entre tres, pero antes de eso, Montes ya se había besado con el influencer.

“Cristo redentor, miren, yo les dejé el boiler calientito”, dijo entre risas Karime, refiriéndose con Gala y Agustín.

Fue así como el argentino se río de la situación y confesó “Son un peligro ustedes tres”.

Seguir leyendo: