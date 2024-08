Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de agosto de 2024

Piscis

Cuidado con lo que comes esto días puedes ir a parar al hospital por infecciones. Momento de reflexionar, estas por entrar a tu etapa perritzima pero lejos de alegrarte suele causarte cierta tristeza al recordar quienes ya no están contigo. Medita mucho sobre lo que has hecho y lo que no en tu vida, en estos días te va entra cierto sentimentalismo el cual te va a deprimir demasiado. Vienen amores muy fuertes, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo. Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento. Entras en una etapa de renovación en la cual buscarás ponerte bien perra en el gym. Aprende amarte y quererte y que el mundo ruede, no dependas de nadie y ahí encontrarás tu felicidad. Deja de quejarte por lo que no tienes que si es así es porque por flojera o hueva no has materializado nada. Posibilidad de reencuentro con familia y un sueño que está por anunciar un asunto importante en tu vida el cual te dejara como panocha de pingüino: ¡Helada! Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien.



Acuario

Cambios en estados de ánimos y oportunidad de un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. No escatimes en gastos si se trata de tu felicidad y también no des explicaciones a quien no te las pide. Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. Cambio de última hora y persona del pasado te pedirá disculpas. Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más. La vida te va a dar una gran lección. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán ingresos extras. Hay momentos en los cuales te deprimes mucho sin causa ni asunto, no te sientas solo y recuerda que debes de ver más por ti y aprender a quererte cada día un poco más. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones. Vienen días muy buenos para ti y quienes te rodean, no permitas que amores del pasado sigan presentes y te hagan sentir o pasar un mal momento. Eres de los signos más justos y cuando algo no te gusta lo dices como es y sin pelos en la lengua ni miedo a represarías ni el qué dirán.

Capricornio

Cuidado con invertir tu dinero en cuestiones que no te dejan nada, no vale la pena gastar de más. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte cayado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien igual que tu podrían resultar enojados y armarse un gran problema o lío el cual les costará trabajo resolver. Vienen cambios bastante buenos, pero entiende que todo en esta vida tiene un precio el cual muchas veces será demasiado caro. Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás. Vienen amores baratos de una noche, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento, mejoras laborales y cambios en estados de ánimo que te beneficiarán muchísimo al punto de hacer unas buenas compras que tenías pendientes desde hace algún tiempo. Ten cuidado con noticias que vienen del extranjero, hay proyectos que no te saldrán como quieres, esperas y has deseado.

Sagitario

Días en los cuales podrías perder la paciencia con quien te ha hecho esperar demasiado y no te ha resuelto nada. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda que tú tienes el control y estas para escoger no para ser escogido. Vienen días de muchas bendiciones, aprende a soltar todo eso que ha dolido tanto, la vida es bella, solo es cuestión de verla con buenos ojos, un viaje se aproxima y con el lograrás salir del estrés y monotonía por la cual estabas pasando. Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, el amor te va a ser un mejor ser humano, si tienes pareja entrarás en una etapa de mucha maduración y entenderás que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo. Si tienes pareja es el mejor momento para renovación. Torcedura o golpe en próximas fechas, fíjate por donde andas o te puedes romper la madre. Viene una pachanga en puerta en la cual te la pasarás a toda mauser, disfrútala al máximo y no te quedes con ganas de nada. Despréndete de rencores de tu pasado que no te dejan avanzar y solo te causan problemas. Amores del pasado retornan, pero no habrá cavidad en tu vida para ellos.

Escorpión

Que no te preocupe lo que la gente diga o piense, la última palabra la tienes tú, vienen días muy buenos para ti pues muchos planes se van a hacer realidad, trata de no perderte en tu camino y así podrás conseguir cuanto te propongas. Te encanta tirarte pa que te recojan, pura estrategia para lograr lo que se te dé la gana, nomás tienes la cara de tonto porque no lo eres y sabes bien como atacar a tus enemigos. Tu carácter está muy fuerte, se ha tornado algo complicado pues en los últimos meses no aguantas ya mucho, tienes poca tolerancia y sueles decir las cosas tal cual son, explotas mucho con las demás personas y sueles ser una persona algo insegura. Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenarlo de amargura, sino te sientes bien contigo mismo renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable. Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás su camino. Un desprendimiento muy fuerte viene a tu vida puede ser por parte de un amigo o pareja, sabrás con el tiempo entender que fue lo mejor que te pudo pasar. Vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas inclusive más de las que imaginas.

Libra

Amor de una noche se presentará y oportunidad de que te inviten a una fiesta. Cierra cualquier ciclo que hayas dejado abierto porque si sigues viviendo en el pasado no lograrás concretar jamás nada. Cuidado con dolores de espalda. Ten presente que nadie que ya te falló merece volver estar en tu vida. Si ya tienes una relación debes de reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal y pregúntate si la persona que tienes a tu lado lo merece. No te quejes de lo que no puedes tener pues si es así es porque no has luchado lo suficiente y no has empleado las estrategias que se requieren. Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía. Es momento que pierdas el miedo y mandes bien lejos a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes porqué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos. Problemas de salud en garganta o estómago, ponte perra pa que no te tome por sorpresa.

Virgo

Te va a llegar dinero extra o te va caer un nuevo negocio el cual va resultar bueno, pero para eso deberás de realizar una nueva inversión con ayuda de algún familiar. Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda sin embargo no sueles dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti. Si tienes pareja o una relación no seas demasiado exigente con tu piores nada, algunas veces abusas de los celos y eso lejos de acercarte a tu pareja te alejas cada vez más. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Si crees y confías en ti, podrás lograr cuanto te propongas. Trata de llevar la fiesta en paz con tu familia, no es momento de entrar en discusiones u ocasionar problemas los cuales podrían acabar mal. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitaras y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido. Cuídate mucho de caídas y enfermedades que estarán a la orden del día. Cambio de opinión o planes de última hora que podrían alterarte o ponerte un poco mal.

Leo

Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela. Ponte las pilas en tus proyectos para que se puedan materializar, si bajas la guardia no lograrás ver claro. Tus números de suerte serán el 21 y el 45. Viene un viaje y reunión con amistades que te va ayudar a estar y sentirte mejor. Las palabras mal dichas quedan grabadas para siempre y duelen más que una mala acción, así que piensa dos veces antes de actuar. Muchas mejoras en el terreno económico, hay posibilidades de mejorar en los dineros debido a ciertos negocios que van a aparecer. Cree y confía en quién eres y conseguirás cuanto te propongas. Momento de que controles tu carácter y que toda esa energía que traes contigo la ocupes de manera positiva en ejercitarte y llevar una vida más atlética y más perra. Si esa persona con la que estas sientes que te hace más humano estas con la persona correcta, lucha y trata de que todo mejore si habían pasado por momentos complicados, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas.

Cancer

Muchas de las cosas no se van a dar como como tú crees o piensas debido a que hay mucha energía en el aire de personas que te envidian demasiado y por esa cuestión no se te da todo lo que quieres, piensas y deseas. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomas está de oquis en tu vida. Es momento que comiences a ver la vida de otra manera, se más positivo o positiva y enfoca tu camino en tus metas que es lo que requieres para estar bien y ser feliz. La llegada de amistad del pasado te hará sentir mucha paz y tranquilidad. Haz más caso a tu corazón y tus sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Ten cuidado con todo lo que quieres y deseas, enfócate en lo positivo, en todo eso que te deja ganancias o algo a cambio. Mujer piel clara podría meterte en problemas a ti o miembro de tu familia.

Géminis

Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones de tu pasado que te siguen afectando mucho en tu presente. Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día. Si tienes pareja y han existido complicaciones es momento de poner las cartas sobre la mesa y ambos decidan qué quieren y que necesitan para estar bien y ser felices sin apropiarse de la libertad del otro.

Una noticia te pondrá algo de malas recuerda que con enojarte no solucionarás nada, pon en marcha el plan que tienes en mente para salir de esa situación. Te vienen llamadas del pasado que deberás de atender y no dejarlas pasar, cierra ciclos que ya no te conducen a nada o de lo contrarios seguirás estancado o estancada sin poder salir de ese bache. Andarás en un tono mucho más positivo, se van a resolver muchas cuestiones en la familia las cuales no tenían salida desde hace tiempo. Dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en inversiones no podrían salirte cómo quieres y esperas. Aprende a despedirte de esas personas que no te aportan nada y que solo te dan dolores de cabeza.

Tauro

No dejes proyectos empezados, es momento que te enfoques en todo eso que has querido y deseado o de lo contrario pasará el tiempo y para el día de mañana quizás sea muy tarde. Cuida mucho tu salud para no cometer errores. Sabes lo que quieres y como conseguirlo, no necesitas de nadie para lograr lo que se te dé la gana. Vienen buenas cosas en el terreno del amor sin embargo necesitas quitar de tu camino todo eso que estorba o no te deja avanzar de buena manera, has tenido oportunidades buenas pero algunas veces exiges más de la cuenta. Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente. Ponte las pilas y haz lo que tengas que hacer para lograr tus sueños y metas, si te quedas sentado no conseguirás nada, la vida te va a devolver con creces lo que en el pasado te negó o no te dio. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. Un sueño se hace realidad y una persona del pasado retornan para querer volver a ser protagonista en tu vida.

Aries

Ve por tus sueños y metas y no pierdas oportunidad de volver a creer y confiar en ti. Vienen situaciones complicadas en el área familiar, pero vas a saber afrontarlas y resolverlas de la mejor forma. Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no lo expongas tan pronto con la primera persona que aparece. Cuidado con lo que comentas y sale de tu boca pues sin darte cuenta lastimas a quien no lo merece. Un viaje se cancela en último momento, la llegada de chismes de vecindad a tus oídos podría hacerte pasar un mal rato, recuerda que no tiene por qué afectarte, deja que las perras ladren que tú vas avanzando en todo. Cuídate de un golpe o caída y de una noticia falsa.No dejes de atender tu cuerpazo y tu salud pues podrían desencadenarse problemas de colesterol alto y presión arterial. En lo laboral cambios buenos que te beneficiarán mucho económicamente, quizás surja la posibilidad de nuevo empleo o que haya un cambio de horario o lugar de trabajo que te traerá mejoras salariales y nuevos encuentros amorosos con personas de tu pasado. No todo es lo que parece así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento. Ve lo que sucede de manera positiva pues sueles buscar solo lo negativo y por esa cuestión no avanzas y te quedas atorado en lo mismo.