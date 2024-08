Ariadne Díaz arremete en contra de Adrián Marcelo, ¡esto dijo!

Adrián Marcelo se ha convertido en unos participantes más polémicos de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2’, su comportamiento ha llamado la atención de todo el país e incluso actrices como Ariadne Díaz se han pronunciado al respecto.

Recientemente, Marcelo sostuvo una discusión con Gala Montes y la misma fue considerada violenta. Dicha situación derivó a un intenso debate en redes sociales y Díaz compartió su opinión sobre el incidente.

En una reciente conversación para el canal de YouTube de Edén Dorantes, Díaz expresó su descontento con el comportamiento de Adrián Marcelo.

Aunque admitió no ser una ferviente seguidora del reality, Ariadne mostró su frustración al enterarse de que Marcelo había cuestionado la apertura de Arath y Gala sobre temas de salud mental.

Díaz argumentó que el ataque de Marcelo a los temas de salud mental era inapropiado y contraproducente.

“En maquillaje me enteré de esta parte de que Adrián y el conflicto que tuvo con Arath. Entonces me puse a chismear y me dio mucho coraje, porque creo que lejos de censurar a una persona que se está abriendo a hablar de un tema tabú, que son los desequilibrios o enfermedades mentales, que esta persona le diga: ‘No hables de eso’, ¿por?, ¿por qué no va a hablar de eso?”, expresó con visible indignación.

La actriz manifestó la relevancia de que los personajes públicos aborden temas relacionados con la salud mental, ya que esto puede servir de inspiración y apoyo para muchas personas que enfrentan situaciones similares.

“Si es el mensaje que tiene para dar y que te aseguro que mucha gente alrededor del mundo va a decir: ‘Qué fregón que un actor de su nivel, de su fama, esté dispuesto a vulnerarse y hablar de esta situación’, o sea, ¿cómo lo vas a censurar?”, afirmó.

Ariadne Díaz arremete en contra de Adrián Marcelo por su actuación en ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Díaz quiere fuera a Adrián Marcelo

Finalmente, Ariadne Díaz dejó claro que preferiría ver fuera del reality a Adrián Marcelo, argumentando que su presencia no contribuye de manera positiva al programa.

“Ojalá que salga ya de esa casa gente que no tiene mensajes positivos, porque ya la vida de por sí está complicada como para que venga gente a amedrentar a los que de por sí la están pasando mal con una situación así”, concluyó.

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ ha captado la atención del público por su vibrante dinámica y, en particular, por sus intensas controversias.

Una de las disputas más resonantes involucró a los participantes Adrián Marcelo y Arath de la Torre, generando una serie de reacciones en el ámbito de la televisión y entre las celebridades.

El conflicto surgió tras la eliminación de Luis ‘Potro’ Caballero. En un giro inesperado, Adrián Marcelo acusó a Arath de la Torre y a Gala Montes de manipular emocionalmente a los demás concursantes mediante la exposición de sus problemas de salud mental.

Según Marcelo, el conductor del programa ‘Hoy’ y la actriz estaban “jugando sucio” al abordar temas tan delicados.

Seguir leyendo: