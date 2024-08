Chiquis revela más detalles íntimos sobre su aborto espontáneo

Con el reciente estreno de “Chiquis sin filtro”, el programa de Chiquis Rivera, los seguidores de la cantante han quedado profundamente conmovidos por las revelaciones de la artista sobre el aborto espontáneo que sufrió.

Aunque al principio la intérprete de “Abeja Reina”, eligió mantener en privado los detalles de esta dolorosa experiencia, con el lanzamiento de su programa en VIX, la cantante ha decidido abrir su corazón y compartir con sus seguidores lo que realmente ocurrió.

En una reciente entrevista en Despierta América, Chiquis formó parte del segmento “¡Dime la verdad!”, donde se sinceró sobre diversos aspectos de su famosa familia y hermanos. Asimismo, abordó con franqueza el difícil episodio que enfrentó tras la pérdida de su bebé.

“Mi fe es lo único que me ha ayudado. Aprendí la lección que tenía que aprender después de esto tan doloroso”.

“¿Cuál era [la lección]?” le preguntó Francisca Lachapel, a lo que Chiquis respondió: “Por mucho tiempo yo decía: ‘no sé si quiero bebés’, o sea, es mejor no decir nada y dejar que el tiempo decida, y me preguntaba por qué ahora sí. Porque estoy con una pareja que me da esas ganas de tener un bebé. Y cuando algo así te pasa, es como que aprecias todo”. También recibí muchísimos mensajes de muchas personas que conocemos” dijo Chiquis quien compartió que la ola de apoyo y solidaridad hacia ella, tanto de conocidos como de amigos, fue enorme, y que muchas personas le enviaron mensajes con consejos de remedios caseros.

“Hay días que si me duele, pero yo sé que los planes de dios son perfectos y por eso, por mi fe, digo: ‘bueno, yo confié en Dios'”, agregó.

¿Cuándo sufrió el aborto?

A principios de junio del 2024, la artista, quien es actualmente una de las coaches en el programa “La Academia”, tuvo un aborto espontáneo y decidió mantenerlo en privado mientras se encontraba en las etapas finales de la grabación de “Chiquis sin filtro”.

“Fue un secreto, nadie de mi equipo sabía… y fue cuando me preocupé un poquito, dije: ‘Oh my God, ¿qué voy a hacer?’. Y pues, ni modo, dije: ‘Lo tengo que afrontar’”, expresó Chiquis en otra entrevista que hizo.

Como le informó a sus fans

A través de su cuenta de Instagram, Chiquis compartió un comunicado en el que relataba con tristeza lo sucedido.

La cantante, que a sus 38 años se encontraba lista para ser madre, explicó que comenzó a sentir dolores durante la prueba de sonido antes de un concierto en Albuquerque, Nuevo México. Estos dolores se intensificaron, y finalmente, sufrió la pérdida de su bebé. “Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, detalló en su mensaje a sus seguidores.

Este trágico evento coincidió con un momento en el que Chiquis estaba viviendo una etapa de alegría y paz en su vida, lo que hizo que la noticia fuera aún más devastadora para ella y su prometido, Emilio Sánchez. La artista también expresó su agradecimiento por el inmenso apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. “Muchas personas en el medio, muchas artistas, seguidoras, me mandaron mensajes privados, me compartieron sus historias, me dieron muchos remedios caseros. Sentí tanto apoyo y tanto amor”, manifestó emocionada.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal y Ángela Aguilar firmaron jugoso acuerdo prenupcial

• ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se fueron de luna de miel?

• Detalles de la boda de Ángela y Nodal: Nuevo video revela más