El mexicano Isaac Alarcón y su ilusión más viva que nunca de ser un 49er en la NFL

Para la temporada 2024 de la NLF existe muchos intercambios de jugadores y para sorpresa de los mexicanos, los 49ers de San Francisco consiguieron firmar y sumar a sus filas al regiomontano Isaac Alarcón, quien estuvo durante 3 años en el equipo de prácticas de los Vaqueros de Dallas.

Con el equipo de Texas, Isaac pudo demostrar sus habilidades y dejó una muy buena impresión, al punto de que en su último año el entrenador Dan Quinn lo movió de liniero ofensivo a defensivo, pero lamentablemente no puedo hacerse en un lugar en el equipo y fue dejado en libertad, no obstante, sin recibir buenas críticas de sus ahora ex compañeros de equipo, Zack Martin y Terence Steele.

Pasado con los Vaqueros de Dallas

Hay que mencionar además que Isaac Alarcón puso punto y final a su relación contractual con los Vaqueros de Dallas el pasado mes de septiembre y a pesar de la mala noticia, no bajó la guardia y siempre se mantuvo entrenando por su cuenta, tanto en la parte técnica como físicamente.

Hay que recordar que Alarcón formó parte del programa llamado Pathway Internacional en el año 2020, una manera de expandir la NFL alrededor del mundo entero para descubrir nuevos talentos en otras naciones y para que estos tengan la oportunidad de competir y aprender de los mejores.

Actualmente está expirada su elegibilidad como jugador internacional, y el equipo del área de la bahía puso la mira en el mexicano para competir por un lugar final en el roster del equipo, luego de dejar ir también al mexicano y liniero ofensivo, Alfredo Gutiérrez, quien al igual que su compatriota, fue parte del programa internacional antes mencionado desde el 2021 hasta 2023.

Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez fueron compañeros en el Tecnológico de Monterrey en sus tiempos de carreras universitarias, ambos fueron piezas clave para que el Tec consiguiera ganar el campeonato de la Liga colegial en el 2019. Isaac ya tuvo actividad en esta pretemporada con los 49ers, al ver acción en el duelo en el que enfrentaron a Tennessee, con victoria por 17-13 para los Titans.

“Ahora se trata de aprovechar la oportunidad que para eso he trabajado “, dijo Alarcón en su momento el liniero mexicano a ESPN. “Es una organización muy sólida, fuerte, que siempre está compitiendo con los mejores”.

¿Quién es Isaac Alarcón?

Si en la pretemporada consigue hacer un buen trabajo y ser del gusto de los entrenadores del equipo de la bahía puede hacerse un espacio en el roster final, pero no hay cupo para él en el grupo de 53, es por ello que Alarcón tendrá la posibilidad de mantenerse en competencia por un lugar en el equipo de prácticas y sí continúa con su formación y preparación constante, posiblemente pueda llegar a ser visto como un jugador establecido en algún equipo de la NFL.

Palabras del jugador mexicano

