Empleado de escuela de Kansas encerró a joven con síndrome de Down en una jaula

Una demanda presentada contra un empleado de un distrito escolar rural de Kansas afirma que el hombre empujó repetidamente a un adolescente con síndrome de Down dentro de un armario de servicios, golpeó al joven y una vez lo fotografió encerrado en una jaula utilizada para guardar equipo deportivo.

La demanda presentada el viernes en un tribunal federal dice que el paraprofesional asignado al joven de 15 años envió la foto al personal del distrito de Kaw Valley, comparando al adolescente con un animal y “tomando a la ligera su conducta grave, degradante y discriminatoria”.

Los padres del adolescente alegaron en la demanda que el paraprofesional no tenía llave de la jaula y tuvo que pedir ayuda a otro personal del distrito para abrir la puerta y liberar a su hijo, quien está identificado en la denuncia solo por sus iniciales.

La demanda, que incluye la fotografía, decía que no estaba claro cuánto tiempo estuvo encerrado el adolescente en la jaula, de acuerdo con The Associated Press.

La demanda nombra al paraprofesional, a otro personal de educación especial y al distrito, que inscribe a unos 1,100 niños y tiene su sede en St. Marys, a unas 30 millas (48 kilómetros) al noroeste de Topeka.

La demanda indicó que la agresión al adolescente en el armario y la jaula no se debió a ninguna conducta en absoluto, o a conductas menores que se derivaron de su discapacidad.

El paraprofesional también está acusado en la demanda de gritar palabras despectivas a centímetros de la cara del adolescente diariamente y de tirar y jalar al joven del cuello de la camisa alrededor de la escuela al menos una vez a la semana.

El adolescente, que habla con oraciones cortas y abreviadas, describió el incidente utilizando las palabras golpe, armario y el primer nombre del paraprofesional.

La demanda indicó que el paraprofesional también obligó al adolescente a permanecer con ropa sucia durante largos períodos y le negó comida durante la hora del almuerzo.

La demanda decía que algunos miembros del personal expresaron sus preocupaciones al maestro de educación especial que supervisaba al paraprofesional, así como al director de educación especial del distrito.

Pero la demanda dice que ninguno de ellos intervino, a pesar de que había habido otras quejas sobre el trato del paraprofesional a estudiantes discapacitados en el pasado.

La demanda afirma que los acusados ​​describieron su trato hacia el adolescente como amor duro y “cómo hay que manejarlo”.

La demanda indica que el director ordenó a sus subordinados no informar sus preocupaciones a la agencia estatal de bienestar infantil. Sin embargo, cuando los padres expresaron sus preocupaciones, un empleado del distrito los denunció a la agencia, citando preocupaciones de abuso y negligencia, según la demanda.

No hay cargos criminales enumerados en los registros judiciales en línea para el paraprofesional ni para ninguno de los empleados nombrados en la demanda. Y no existen acciones disciplinarias para el personal en una base de datos del departamento de educación del estado.

La demanda dice que el adolescente agredido se niega a salir de su casa por miedo, deja de usar sus palabras y se golpea cada vez más en la cabeza.

