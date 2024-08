Henry Martín reconoció que le faltó humildad al América para derrotar a Colorado Rapids

El hombre gol del América Henry Martín no tuvo empacho en reconocer que la causa de la eliminación en la Leagues Cup fue debido a que al cuadro americanista le faltó humildad y mayor enfoque para detectar las fallas en que incurrieron ante el St. Louis City SC, que terminaron venciendo con muchos trabajos en la antesala de la derrota en penales con el Colorado Rapids, que representó dejar sin equipos mexicanos en las semifinales de la competencia entre equipos de la MLS y de la Liga MX.

“Nos faltó un poco de humildad para matar el partido, y después así es esto y un partido cuando lo defines en penales es un volado, pero definitivamente debimos haber acabado el juego desde los 90 minutos”, expuso Martín visiblemente molesto por haberse ido antes de tiempo de la Leagues Cup y echar por tierra todos los pronósticos que los colocaron de favoritos al título.

Martín sobre las razones de la derrota 9-8 en penales con la falla del portero Luis Malagón que de héroe pasó a ser el villano al fallar el último disparo, expuso que: “Dominamos todo el partido, realmente el juego fue nuestro, pero insisto, nos faltó contundencia, nos faltó acabar el partido desde el primer tiempo”.

También expuso que:”Cuando fue pasando el tiempo, la presión de qué se nos estaba acabando el tiempo y saber que nos vamos a ir a penales nos fue consumiendo, para colmo ellos se encerraron también, pero esto es así, ellos hicieron su partido”.

Añadió que Colorado Rapids y terminó saliéndole su plan:”Porque creo que si jugaban al tú por tú, pudo haber sido muy diferente, pero ellos fueron inteligentes e hicieron lo que tenían que hacer y felicidades porque pasaron a la siguiente ronda”.

Martín se negó a definir las razones que llevaron a los equipos de México a irse por la puerta de atrás en la Leagues Cup 2024: “No lo sé, porque no puedo hablar de los demás, yo solo puedo decir de lo que nos concierne a nosotros, y estoy diciendo que nos ganaron el partido porque nos faltó un poco de humildad”.

Apoyan a Luis Malagón

Sobre la falla de su compañero Luis Malagón, Henry Martín disculpó al portero del América por su falla en el último disparo al expresar que: “”Malagón se siente responsable por cómo se dio la situación, pero realmente el partido no lo perdimos en los penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cuando tuvimos para hacerlo y ahí pagamos las consecuencias”, aseguró.

Henry Martín desechó cualquier justificación por la derrota del América en la Leagues Cup y dijo que hay que darle la vuelta a la página y meterse de lleno en la Liga MX. Crédito: José Zamora | Imago7

También añadió que: “”Él se siente responsable por como se dieron las cosas, pero van a pasar los días, él es muy fuerte y se va a reponer de esto, pero responsables, somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo”, destacó.

Para finalizar mandó un mensaje de disculpa a los aficionados americanistas por su apoyo: “Agradecerle a la afición, decirles que estamos dolidos y que no aprendimos desde el partido pasado de los errores, creo que el partido anterior fue un aviso de lo que no podíamos hacer, y no aprendimos de ello, cometimos de nuevo el mismo error y quedamos fuera. Estamos muy dolidos, les mandamos una disculpa a la afición de nueva cuenta, pero que esto no queda aquí, nosotros vamos por la Liga MX y a reponernos de inmediato, no tenemos tiempo, debemos enchufarnos y darle vuelta a la página lo más pronto posible para enfrentar los siguientes partidos que nos restan”.

¡Malagón falla su penal y el América está eliminado! ⚽️



🇺🇸: ✅✅❌✅✅✅✅✅✅✅

🦅: ✅✅✅✅❌✅✅✅✅❌



🇲🇽 América 0 – 0 🇺🇸 Colorado Rapids



🔴 EN VIVO: https://t.co/8vNNiQUiqy

📺 Univisión y TUDN#LeaguesCup pic.twitter.com/LAozMedGfT — TUDN USA (@TUDNUSA) August 18, 2024

Seguir leyendo:

-André Jardine habló de la posible salida de Álvaro Fidalgo

-El árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz aplicó criterio diferente en la Liga MX y en la Leagues Cup

-El América y el Toluca, luz y sombra en los octavos de final de la Leagues Cup