El árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz un cheque al portador para el América

Será el sereno o una mera coincidencia, pero la frialdad de los números demuestra que el árbitro internacional de México Marco Antonio “Gato” Ortiz ha sido factor importante en los últimos cuatro juegos en que le ha pitado al América y donde las Águilas han salido victoriosas con el factor de los penales marcados, incluyendo su polémico trabajo en la pasada gran final del torneo Clausura 2024 contra el Cruz Azul.

Pareciera una coincidencia, pero después de la actuación de ayer del polémico silbante en que inclusive le habría marcado su quinto penal favorable al cuadro de Coapa, en caso de que no hubiera acudido al VAR (sistema de revisión en video por sus siglas en inglés) y que le hizo dar marcha atrás a un tiro de castigo a favor del cuadro americanista en el primer tiempo del duelo contra el St. Louis City SC, la realidad es que la labor del silbante con estas estadísticas genera un sinfín de suspicacias sobre su peso específico a favor del América.

Lo cierto es que después de lo que pasó en el duelo del pasado martes en la Leagues Cup entre el St. Louis City SC vs. América, en donde lo obligaron a acudir al VAR cuando ya había decidido no hacerlo y habría marcado la pena máxima a favor de las Águilas, abre aún más la polémica de porque no aceptó apoyarse en este mecanismo de revisión de jugadas con dudas manifiestas como aconteció en esa famosa barrida del argentino Carlos Rotondi sobre Israel Reyes del América y que dio paso al penal que otorgó el título del América.

Obviamente, esa jugada sigue marcando el destino del “Gato” Ortiz y con las dos marcaciones de ayer en que ayudaron a la victoria del América 4-2 sobre el St. Louis City, han encendido de nuevo las llamadas de la polémica contra la labor del silbante que podrá tener las mejores intenciones, pero cuyo desempeño en los partidos del cuadro americanista sigue abriendo la brecha de las interrogantes y de la polémica.

Por lo pronto, el “Gato” Ortiz ha sido factor en los siguientes encuentros:

–Tigres vs. América 1-1

Penal para América para empatar el partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2023

-León vs. América 0-1 en la fecha 6 del torneo Clausura 2024

Penal para América que les dio 3 puntos.

•América vs. Cruz Azul 1-0, partido de vuelta del torneo Clausura 2024

Penal para America que definió el campeonato.

•América vs. St. Louis City SC 4-2

Penal para América que les daba el pase a la siguiente ronda.

