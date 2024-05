Arturo Brizio aplaudió trabajo del “Gato” Ortiz y que su actuación potenció la credibilidad de los árbitros

En medio de todas las opiniones que ha vertido en diferentes medios sobre el trabajo del silbante Marco Antonio Ortiz en la gran final entre América y Cruz Azul, el expresidente de la Comisión de Árbitros Arturo Brizio Carter le dijo a La Opinión que la forma como actuó el llamado “Gato”, así como su personalidad a la hora de marcar el penal que determinó el resultado final, servirán para potenciar la credibilidad de este gremio, amén de brindarle un gran aplauso al árbitro internacional.

“Yo estoy convencido de que sí, pero estamos en un mundo tan bipolar, un mundo de tremenda polarización, que cada quien tiene su punto de vista. Unos le van al América y dirán que su marcación fue correcta, otros que se ayuda a este equipo, pero la realidad es que la marcación del penal fue correcta y la personalidad que tuvo para hacerla, sin duda es un voto de confianza a un gremio que siempre será cuestionado”, dijo.

Continuando con nuestro ejercicio de TRANSPARENCIA desde la Comisión de Árbitros, les compartimos con ustedes cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul al minuto 71, tras la disputa del balón entre Reyes y Rotondi.



Luego de la recomendación del VAR de una… pic.twitter.com/n0TCZN4X2x — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 27, 2024

Brizio también externó que: “Me parece que es injusto que se esté calificando de la forma como se está juzgando al árbitro por una decisión de estas, y aunque se ha dicho que muchas veces un árbitro no debe definir un partido, yo pienso lo contrario, ya que el árbitro está para decidir, siempre y cuando lo haga reglamentariamente”.

Para dar más énfasis a su aprobación a la labor del citado Marco Antonio Ortiz, externó que el silbante merecía aplausos por su labor y por la valentía de marcar un penal en el segundo tiempo de la gran final: “Por supuesto que lo aplaudo y ojo que no soy su fan, a mí no me gusta, es un chavo frágil mentalmente, es un chavo que no escucha consejos, es un chavo especial, circunstancial, sano, pero no somos amigos. Pero eso no impide que reconozco que es un árbitro valiente, porque sabía que su decisión iba a acarrear un montón de polémicas”.

También añadió que: “Marco asumió su responsabilidad y eso fue un punto favorable para los árbitros. El VAR tiene que hacer su chamba y el árbitro tiene que dejarse ayudar. En este caso Ortiz marcó con mucha personalidad y se murió con la suya porque también pudo haber cambiado, pero para mí estuvo bien marcada”.

Sobre el tema, puntualizó con seguridad de que “el AVAR y el VAR pudieron haber opinado que la marcación no era la correcta, pero la personalidad de Marco Ortiz, “fue lo que merece el mayor de los aplausos”.

Dos finales con polémica arbitral

Arturo Brizio aceptó que un punto que avivó la polémica contra el “Gato” Ortiz y que también ayudó a hacer crecer la leyenda urbana de que el América está bendecido por el arbitraje es que en la final del torneo anterior Apertura 2023, el silbante Adonai Escobedo expulsó a Filiberto Fulgencio y con eso le abrió el camino a la coronación de las Águilas y que combinado con el penal vs. Cruz Azul, el asunto llegó a un punto crítico en redes sociales.

“En la expulsión de la final pasada contra Tigres no estuve de acuerdo de qué hubiera expulsado a Fulgencio porque faltó el elemento violento, es cierto que pones la mano en la cara, pero no hay violencia, pero ahora por donde se le quiera ver fue una marcación acertada. Entonces no cabe la polémica y por eso aplaudo al “Gato” Ortiz”.

Por esa razón instó a que los dueños de equipos alcen la voz para desterrar este tipo de suspicacias que rodean al América y que desde hace 40 años han hecho famoso a un sector del periodismo que sacó provecho de esta coyuntura y que ahora se ha hecho más patente con otros destacados comunicadores que han asumido la misma filosofía.

Arturo Brizio respaldó con todo el trabajo en la gran final del “Gato” Ortiz. Foto:Eloisa Sánchez/Imago7.

“Creo que los propietarios de equipos tendrían que levantar la voz y decir ya párenle, porque esto de antiamericanismo nació hace 40 años por un periodista muy talentoso, que todos sabemos quién es creó una escuela de antiamericanismo y le repercutió en fama, pero ahora que se suban al tren de la crítica y del complot gente avisada curtido en el periodismo, me parece que es atentar contra el negocio, si convencemos al gran público de qué esto está arreglado, esto está podrido, quiero ver en unos dos años quien va a comprar un boleto para ir al estadio o prender un televisor. Las casas de apuestas están invirtiendo una burrada de lana en el fútbol y creo que este tipo de polémica no les ayuda en nada”.

Carta abierta a la afición mexicana y la opinión pública por parte de nuestro presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia: pic.twitter.com/NNMPbydY2g — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 28, 2024

Seguir leyendo:

– David Faitelson calificó de inútil al silbante Marco Ortiz

– El “Gato” Ortiz con voto de confianza del gremio arbitral

– Armando Archundia descarta versiones sobre posible renuncia a la Comisión de Árbitros

.