Armando Archundia ataja los rumores sobre su posible salida de la Comisión de Arbitraje

Frente a la versión que circuló este viernes en algunos medios deportivos nacionales sobre la supuesta remoción de Armando Archundia de la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, el propio jerarca descartó esa posibilidad y le dijo a La Opinión, que eran “fake news”, tratando de desestabilizar el gremio arbitral.

De acuerdo a los datos recabados, extraoficialmente se ha manejado que existe un grupo de ex silbantes que buscan regresar a la Comisión de Arbitraje y por esa razón están apoyando el ungimiento de Francisco Chacón como una de las opciones más fuertes para ocupar el cargo de Archundia.

Ante la inminente salida de Benito Archundia de la Comisión de Árbitros dos ex árbitros mundialistas quieren el hueso a como de lugar, uno de ellos padece de sus facultades mentales, el otro no es bien visto por el gremio, y a un tercero, le vale madre todos se la pelan 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/I9cOTIrlhe — Francisco Chacón 🐦 (@pacochaconmx) March 8, 2024

Inclusive existen otras versiones que también aseguran que otra opción es traer al argentino Horacio Elizondo que actualmente encabeza la Comisión de Arbitraje de Costa Rica.

Sobre esta presión, el propio Archundia en una breve charla por whatshap con esta casa editorial expuso que siempre ha existido ese deseo de varios ex silbantes de regresar a comandar a los árbitros y que obviamente la presidencia de la Comisión de Arbitraje es un objetivo muy codiciado.

En las versiones que circularon este día se aseguró que desde el pasado domingo durante la transmisión del juego entre Toluca contra Tigres se manejó que un grupo de ex árbitros había iniciado un grupo de choque que estaba grillando al titular de los silbantes, Armando Archundia, al asegurar que varios equipos de la Liga MX están descontentos con su labor.

Empero no se dieron nombres, pero después de escarbar algunos datos y realizar algunas llamadas, inclusive con el propio Archundia, se pudo conocer extraoficialmente que la presión es muy fuerte, pero que en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol, no existen planes para remover de su cargo al ex árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En las competencias mundialistas, Archundia dirigió ocho juegos mundialistas, cinco en Alemania 2006 y tres en la justa en el país africano en 2010. Mientras que en Liga MX dirigió más de 590 juegos, convirténdose en el silbante con más juegos pitados en el balompié azteca.

Armando Archundia tomó la presidencia de la Comisón de Arbitraje el 15 de junio de 2022 y desde esa fecha ha intentado elevar el nivel del arbitraje, sobre todo en la aplicación del VAR, innovando con la aplicación de audios para conocer publicamente las decisiones de los silbantes después de revisar las jugadas con el apoyo visual.

Pero la realidad es que bajo su gestión, ha tenido que lidiar con muchos aspectos negatvos, pero sobre todo la presión de los equipos de la Liga MX, que siempre han sentido afectados sus intereses con las decisiones arbitrales.

Armando Archundia confía en su labor para seguir al frente de los nazarenos en el fútbol azteca.Foto: Arturo Hernández/Imago7.

