David Faitelson critica duramente al árbitro Marco Ortiz

La final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX sigue siendo un tema polémico y bastante controversial entre aficionados del América y Cruz Azul, así como también por parte de los expertos en la materia. La controversia gira en torno al penal que definió el partido y especialmente lo que fue el desempeño y rendimiento del árbitro principal de dicho encuentro, Marco Antonio Ortiz, quien recibió fuertes señalamientos por parte del analista y comentarista deportivo, David Faitelson.

En lo que fue su participación en el programa Tercer Grado Deportivo, Faitelson se mostró bastante fuerte en sus declaraciones en contra de Ortiz por su actuación en el partido decisivo de la Liga MX. El periodista quien es conocido por dar su punto de vista sin filtro alguno y bastante directo y tajante, no se contuvo en lo absoluto al calificar al árbitro de “inútil” para dirigir un juego de tal magnitud.

Faitelson desató una nueva polémica por sus declaraciones

“Para mí, el árbitro del domingo es o era un inútil, un inútil para dirigir la Final, es como analizar una caja negra de un piloto que se va estrellando. Hombre, ese no estaba listo, el tipo estaba desesperado, no tenía la tranquilidad de un juez, de un árbitro con experiencia”, expresó.

Estas declaraciones tuvieron como consecuencia, que se llevara a cabo un debate bastante caldeado en donde André Marín también expresó su incredulidad respecto a la actuación de Ortiz. “No tuvo la serenidad necesaria y a mí lo que más me sorprendió de Marco Ortiz es que después de revisar el VAR dio la impresión de que le dijo ‘por mis pistolas es penal’”, señaló Marín, evidenciando la percepción de que la decisión fue infundada.

Faitelson no tuvo titubeo alguno en ser uno de los primeros en cuestionar la maniobra que involucró a los jugadores Rodolfo Rotondi e Israel Reyes, desde el momento en que se sancionó el penal a favor de las Águilas del América.

¿Cómo se tomó esa decisión de marcar penal?

La Gran Final del Torneo Clausura 2024 entre América y Cruz Azul se resolvió en el Estadio Azteca con un bastante polémico y controversial penal que otorgó a las Águilas el título de bicampeonas. La jugada, señalada por el árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz en el minuto 71 del partido, sigue siendo el tema de muchos debates entre fanáticos de ambas escuadras y también personalidades de los medios de comunicación.

¿Qué fue lo que sucedió?

La Comisión de Árbitros de la Liga MX publicó los audios del VAR que hacen referencia a la decisión del árbitro en dicha jugada. En ese momento crucial del encuentro, Israel Reyes cayó dentro del área tras un intento de barrida de Carlos Rotondi. Ortiz señaló el punto penal, lo que provocó que las discusiones y protestas se llevaran a cabo cada vez más intensas por parte de los jugadores de Cruz Azul y la intervención del VAR, operado por Erick Yair Miranda y Vicente Jassiel Reynoso.

En medio de la revisión de la jugada, los audios dejaron en claro una evidente disparidad en la interpretación de la jugada entre los oficiales del VAR y el árbitro central. Miranda por su parte dejó en claro que desde su punto de vista y a su criterio, Israel Reyes arrastró su pie para provocar el contacto con el defensa del Cruz Azul, lo cual no justificaba la sanción del tiro penal.

“El defensa de Cruz Azul se lanza al suelo con su pierna extendida para intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción; el delantero de América gana esta disputa, jugando claramente el balón con su pie derecho. Posteriormente, el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival, cometiendo una zancadilla imprudente. Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria”, argumentó Miranda.

El equipo del VAR recomendó al ‘Gato’ Ortiz que realizara una On Field Review (OFR) para volver a dar otra evaluación a la situación en el campo de juego, subrayando que el contacto provocado sugería una interpretación diferente.

“Gato, te recomiendo un OFR. Quiero que la interpretemos, porque en realidad el jugador (de Cruz Azul) no juega el balón, pero el de América también deja el pie. Consideramos que es una cuestión, ven a verla”, añadieron.

La decisión final de Ortiz

Pese a las recomendaciones del VAR, Ortiz mantuvo su decisión inicial y no hubo cambio en lo absoluto. El árbitro argumentó que Rotondi, al lanzarse al suelo, no pudo haber tocado el balón y finalmente culminó impactando con su cuerpo la pierna de apoyo de Reyes, lo que fue considerado una zancadilla bastante imprudente.

“La puntea el de América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho. Ya no tiene dónde poner, se lo lleva con el pecho. Ahí se ve la zancadilla, el de Cruz Azul no toca el balón y con el cuerpo se lo lleva en la (pierna) de apoyo. Me quedo con mi decisión, falta imprudente”, afirmó Ortiz durante la comunicación con el VAR.

“Fue un poquito de colmillo, cuando siento el contacto, caigo y sabía que era penal, obviamente Henry no la iba a fallar”, comentó el defensor azulcrema, Israel Reyes.

