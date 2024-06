Edgardo Codesal y Arturo Brizio descartan “mano negra” en la ausencia del “Gato” Ortiz en la Copa América 2024

Los exdirigentes arbitrales del fútbol en México, Edgardo Codesal y Arturo Brizio, descartaron en entrevistas con La Opinión, que la ausencia del mejor árbitro del torneo Clausura 2024, Marco Antonio Ortiz en la Copa América 2024, se deba a una sanción por el penal que marcó a favor del América y que representó la coronación como campeones de las Águilas, como también negaron que haya existido “mano negra” para bajar del avión al citado silbante.

Edgardo Codesal

Respecto a la decisión de que César Ramos acuda como representante del fútbol de México a la Copa América 2024, Codesal negó que existan cosas extrañas o”mano negra”: “No se me hace extraño, los dos están trabajando con FIFA en una lista rumbo al mundial: Los dos están en la competencia tanto Marco como César, pero obviamente César tiene mayor experiencia y una gran ventaja”.

Codesal añadió que: “César Ramos es un árbitro que tiene gran jerarquía, que ya arbitró partidos importantes en mundiales, entonces me parece que César lleva un paso adelante en relación con Marco. Pero Marco Ortiz ha crecido mucho, pero le falta a nivel internacional ir a torneos como Juegos Olímpicos para que adquiera mayor roce y sabemos que va a llegar su momento para tener actuaciones de ese nivel. Tal vez esta sea la última de César en el mundial 2026″, dijo.

El exdirigente arbitral insistió en que no hay nada oculto o cosas extrañas y mucho menos mano negra en que César Ramos haya acudido a la Copa América y Marco Antonio Ortiz no haya sido elegido por Conmebol.

“No es para nada extraño, porque César tiene una trayectoria de dos mundiales muy bien arbitrados. Los dos van creciendo arbitralmente y uno de ellos seguramente estará en un partido decisivo en el Mundial 2026. César tiene un gran chance de dirigir una final de Copa del Mundo y llega esta Copa América, en su mejor madurez y también para el mundial, y sobre todo porque internacionalmente ya tiene un nombre ganado a ley dentro de las canchas de juego”.

El expresidente de la Comisión de Árbitros descartó que la ausencia del silbante Marco Antonio Ortiz en la Copa América 2024 sea debido al penal que marcó a favor del América en la pasada final. Crédito: Ernesto Pérez | Imago7

Para finalizar, Codesal dijo que “nada tiene que ver lo que paso en la final, simplemente para la Conmebol, César Ramos está mejor colocado, tiene más experiencia y Marco Ortiz va a apenas creciendo”, concluyó.

Arturo Brizio





Por su parte, Arturo Brizio también desestimó algún tipo de polémica y que la ausencia de Marco Ortiz en la Copa América 2024, es que: “César Ramos está mejor clasificado. La verdad yo no veo nada de extraño, pero las carreras internacionales. Muchas veces no tienen nada que ver con lo que hacen en tu país, pero la FIFA y la Conmebol, no se fijan en lo que haces en los torneos locales”.

También aseguró que: “La trayectoria de César con dos mundiales, ya con experiencia en las todas partes del mundo, donde te lo piden en otros lados como Arabia, como en Emiratos Árabes, me parece que no hay comparación. Una cosa es que seas el mejor árbitro del torneo, que es una designación que hace la Comisión de arbitraje, donde puede ser justa o no y otras las que hace FIFA y Conmebol”, finalizó.

