Chiquis dice que ya no ‘reconoce’ a Juan Rivera ni lo llama ‘tío’

La familia Rivera ha tenido altibajos, especialmente recientemente, y Chiquis Rivera está hablando abiertamente sobre los problemas que está teniendo con su tío Juan Rivera en su nuevo programa “Chiquis sin filtro”.

Durante una parte del programa, Chiquis pinta una imagen de cómo es actualmente su relación con su tío Juan, quien es el hermano de su madre, la fallecida Jenni Rivera. La cantante de “Abeja Reina” no solo habla sobre el comportamiento de su distanciado tío, sino también sobre el hecho de que ni siquiera se refiere a él de manera afectuosa, sino simplemente por su nombre.

“Yo la verdad desconozco a Juan y ni le puedo decir tío, porque no me nace. Es el hermano de mi mamá y a un punto, si lo quise mucho, ósea lo vi como un papá. Ahora lo quiero, pero no como antes. No me cae muy bien”, expresó la intérprete de “Entre besos y copas”.

“Yo soy muy fuerte. He aprendido a ser muy fuerte. Me digo ‘esto no me va a tumbar’ pero…me duele, pero más que nada me [palabra censurada], ósea, me enojo mucho, porque digo ‘Wow, no puedo creerlo'”, concluyó.

La raíz del conflicto

El conflicto entre Chiquis y su tío, Juan Rivera, comenzó por desacuerdos relacionados con la canción “Abeja Reina”. Juan Rivera alegó que no se le dio el crédito adecuado por su contribución en la producción del tema, a pesar de haber participado en el proceso creativo.

Juan expresó su descontento en redes sociales y medios de comunicación, acusando a Chiquis de no reconocer su trabajo y de no dar el crédito correspondiente a las personas involucradas, incluyendo a su amigo y productor, Bobby Castro. Estas acusaciones llevaron a una serie de declaraciones públicas entre ambos, que escaló a un conflicto legal cuando Chiquis decidió demandar a su tío, acusándolo de difamación y de intentar sabotear su carrera.

La disputa legal que divide a Chiquis y Juan Rivera

La tensión entre la cantante y su tío, alcanzó su punto máximo cuando Chiquis decidió demandar a Juan en Miami, alegando que las declaraciones de su tío en programas de televisión como “La Mesa Caliente” y en sus redes sociales han perjudicado su imagen y reputación.

Según Chiquis, Juan Rivera intentó arruinar su carrera con comentarios falsos y maliciosos relacionados con su éxito musical “Abeja Reina”, un tema que ha sido objeto de controversia entre los dos. La cantante de regional mexicano sostiene que los ataques de su tío son impulsados por celos y envidia, y que su objetivo es dañar su reputación en la industria musical.

En su demanda, Chiquis solicita una indemnización de $1 millón de dólares por los daños causados a su imagen y carrera. Ella argumenta que esta compensación es justa, considerando el impacto negativo que las acusaciones de Juan han tenido en su vida profesional.

Chiquis y sus hermanos rompen con familia Rivera

Chiquis y sus hermanos han demandado a su abuelo, Pedro Rivera, y a su sello discográfico, Cintas Acuario, por apropiación indebida de la imagen y música de su madre, Jenni Rivera. Esta disputa legal ha causado una profunda división en la familia Rivera, llevándolos a cortar todo contacto con esa parte de su familia. Las tensiones han crecido considerablemente, afectando la relación de Chiquis tanto con Juan como con otros miembros del clan Rivera, resultando en una ruptura significativa dentro de la familia.

