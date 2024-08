Cinco heridos en tiroteo registrado cerca de un festival dominicano en Boston

Autoridades informaron que un tiroteo registrado cerca de un festival dominicano que se realizaba el domingo por la noche en Fanklin Park, en Boston, dejó cinco personas heridas.

La policía dijo que tres hombres y dos mujeres, que no fueron identificados por las autoridades, sufrieron heridas que no pusieron en peligro sus vidas y fueron trasladados a un hospital.

“Necesitamos responsabilizar a estas personas, ya sea un individuo o individuos responsables de este acto atroz, ya saben, disparar contra una multitud”, dijo el comisionado de policía de Boston, Michael Cox, a los periodistas el domingo por la noche.

Cox dijo que la policía escuchó los disparos cuando el festival estaba a punto de terminar y las autoridades estaban dirigiendo a los peatones fuera del parque.

La policía no tenía ninguna actualización el lunes, ni siquiera si había más de un tirador, de acuerdo con The Associated Press.

El tiroteo “echó a perder un evento que había sido todo un éxito para la gente de aquí. Vamos a exigirles que rindan cuentas, por eso necesitamos la ayuda y el apoyo del público en este caso, pero esto no debería estar sucediendo en nuestra ciudad, no en estos tiempos”, señaló Cox.

El hecho se produce en un momento en que Boston ha sido elogiada por reducir los delitos violentos en el último año. El año pasado hubo 37 homicidios y este año solo ha habido 10 en lo que va de año, según informó la policía.

Tiroteo en Baltimore deja un muerto y siete heridos

En un fin de semana marcado por varios tiroteos registrados en lugares públicos de Estados Unidos, un hecho que involucró varios disparos dejó un muerto y al menos siete heridos en cerca de un parque en el este de Baltimore, Maryland, el domingo por la noche.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8 pm en la cuadra 1300 de Spring St. cerca de Caroline y Hoffman Park. Se cree que hubo una reunión en la zona en la que al parecer varias personas abrieron fuego, así lo indicó el comisionado de policía Richard Worley en una conferencia de prensa.

Los agentes acudieron al lugar y encontraron a varias víctimas masculinas y a una femenina con heridas de bala, dijo Worley en declaraciones citadas por Fox News.

La policía también recuperó varias armas de fuego en el lugar.

Cuatro víctimas fueron localizadas en sitio, mientras que las otras cuatro fueron trasladadas a hospitales. Un hombre de 36 años murió en el tiroteo, señaló Worley.

Las víctimas sobrevivientes, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 45 años, fueron ingresadas en hospitales para recibir tratamiento médico. Se encuentran en diversas condiciones, desde críticas hasta estables, según las autoridades.

El alcalde Brandon Scott emitió una declaración después del tiroteo en la que instó a la comunidad a informar cualquier información que pudieran tener sobre los sospechosos.

Sigue leyendo:

–Un muerto y siete heridos en violento tiroteo cerca de un parque en Baltimore

–Tiroteo en un bar de Mississippi deja un muerto y al menos cinco heridos

–Agente del sheriff de Georgia asesinado en una emboscada