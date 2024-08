El Tri enfrentará a Estados Unidos y esta vez lo hará en México

Javier Aguirre, confirmó el primer partido en México de varios que pretende que el Tri, el equipo que dirige, tenga en casa antes del Mundial del 2026 y será ni más ni menos que contra el acérrimo rival de la región: Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el nuevo entrenador anunció que la selección de México enfrentará al combinado de las Barras y las Estrellas el 15 de octubre en Jalisco, concretamente en el Estadio Akron de las Chivas.

“Tener el Mundial en casa y prepararlo aquí es importante para nosotros, para crear comunión con la afición. Tendremos más adelante partidos oficiales aquí. Debemos empezar a hacer que nuestros hinchas se hagan presentes y nos den su apoyo”, explicó en la rueda de prensa, misma donde lo acompañaron Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y Amaury Vergara, propietario de las Chivas.

Aguirre, designado seleccionador del Tri en julio pasado tras la dimisión de Jaime Lozano, se mostró feliz de volver a la ciudad de Guadalajara, que además será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo.

“Tenemos una enorme ilusión de estar nuevamente en casa. Traer a la selección al país es algo que me produce mucha emoción porque los dos mundiales que se jugaron aquí fueron históricos (1970 y 1986) y así será el de 2026. Guadalajara es nuestra casa y nos da paz volver”, expresó.

El partido con el equipo de las Barras y las Estrella será el tercero en esta nueva etapa de “El Vasco” con el Tri, luego de ocupar el banquillo en las copas del mundo de 2002 y 2010, en las que obtuvo un resultado similar: el pase a los octavos de final.

Su estreno en la tercera etapa será el 7 de septiembre ante Nueva Zelanda y el día 10 del mismo mes a Canadá, ambos serán en Estados Unidos, en donde México juega la mayoría de sus partidos de fecha FIFA porque le beneficia económicamente.

Sobre su primera convocatoria, que se dará a conocer en los próximos días, Aguirre reiteró, como en su presentación, que nadie tiene cerradas las puertas, un guiño para futbolistas como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano o Henry Martín, quienes fueron borrados por el antecesor del Vasco, Jaime Lozano, en la convocatoria de la Copa América, en la que se intentó hacer un “cambio generacional”.

“Todos los jugadores que sean mexicanos estarán considerados, no importa su edad, todos son evaluados y considerados. Nadie tiene las puertas cerradas; no me fijo más que en el nivel del jugador”, manifestó el ex entrenador del Atlético de Madrid.

*Con información de EFE.

