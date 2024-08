Ronda Política: En memoria del profe Armando Vázquez-Ramos

Cayó como balde de agua congelada, la noticia de la partida del profesor Armando Vázquez-Ramos, quien falleció en su casa de Long Beach el domingo 4 de agosto, a seis días de cumplir 75 años.

Nacido en la ciudad de México en 1949, fue traído a Estados Unidos por sus padres cuando tenía 12 años.

El profe como era conocido, estudió en la Lincoln High School y en la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB) donde se graduó de estudios mexicoamericanos y de una maestría en psicología. Lideró la lucha porque se estableciera un Departamento de Estudios Chicanos y Latinos en su alma mater, de la que más tarde sería maestro, y se convertiría en mentor de miles de estudiantes.

Sus gran inspiración fueron su profesor Sal Castro y el legendario luchador de las causas de los inmigrantes, Bert Corona.

El Profe ayudó a formar el East Long Beach Neighborhood Center, ahora conocido como el Centro de La Raza para ofrecer servicios de inmigración y sociales a las familias de bajos ingresos en Long Beach.

Entre sus muchos logros destaca el establecimiento de la organización no lucrativa California-Mexico Studies Center, Inc. (CMSC) que estableció programas de intercambio académico con universidades mexicanas.

Pero lo más extraordinario de su trabajo, fue que junto con su hija Luz, lanzó el programa Dreamers Study Abroad Program, diseñado exclusivamente para que los beneficiarios de DACA pudieran viajar con un permiso especial de migración (Advance Parole) a México a un intercambio cultural.

Más de 800 dreamers pudieron viajar a México bajo este programa y obtener una entrada legal al país que les permitía obtener la residencia en caso de que se presentara la oportunidad de un ajuste migratorio como por ejemplo, al casarse con un ciudadano estadounidense.

También trabajó muy duro para que el programa de estudios étnicos se integrara como requisito de graduación en las secundarias de California.

En el 2022, el profe Armando obtuvo las llaves de la Ciudad de México de la entonces alcaldesa, ahora presidenta electa, la doctora Claudia Sheiunbaum, en reconocimiento a su labor a favor de los dreamers.

Sheinbaum le escribió el prólogo del libro Anthology of Dreams from an Impossible Journey coeditado por El Profe, el cual contiene 36 conmovedores testimonios de dreamers al llegar a México por medio de su programa.

En esta última etapa de su vida, El Profe estaba hilarante porque logró que Karina Ruiz de Arizona, quien fue parte de su programa de intercambio académico se convirtiera en la primera dreamer en ir al Senado mexicano.

El Profe fue un personaje controversial, que vivió a plenitud, peleó muchas batallas y su más importante legado será haber reconectado a cientos de dreamers, los jóvenes que vinieron siendo niños a Estados Unidos con sus raíces y las familias que dejaron atrás en México.

Debido a ese valiente paso de El Profe, muchos dreamers lograron hacerse residentes y ciudadanos de Estados Unidos, al obtener una entrada legal, requisito indispensable para salir de las temibles sombras y arreglar su estatus migratorio. Gracias por siempre al Profe.

No te acabes pueblo

La fiscal de Los Ángeles, Haydee Feldstein Soto logró que el Concejo Municipal le aprobaran $50,000 de los $500,000 que pedía para un contrato de tres años con la firma legal Miller Barondess para defender a la ciudad, de varias demandas por represalias que le han puesto exempleados al reportar violaciones legales y éticas.

Los concejales que se opusieron a darle ese dineral, fueron Kevin de León, Eunisses Hernández y Mónica Rodríguez.

Este caso lleva a preguntarnos por qué los concejales permiten que se contrate a una firma legal que fue donante de la campaña de Feldstein Soto para fiscal de la ciudad de Los Ángeles. ¿No representa eso un conflicto de interés? El otro tema es por qué un asunto como las demandas por represalias contra funcionarios, se discuten a puertas cerradas. Todo lo que se paga con dinero público, debe ser abierto al público. ¿No creen ustedes?

Rumbo a la Convención Demócrata

Apenas regresó de París con la bandera olímpica, la alcaldesa Karen Bass hizo maletas para irse a la Convención Nacional Demócrata en Chicago donde será una de las oradoras. Otros concejales que también se fueron a la convención son Mónica Rodríguez, Imelda Padilla, Curren Price, Marqueece Harris-Dawson, Heather Hutt y Bob Blumenfield; y como nuestros concejales se fueron a echar grilla política y dejaron la casa vacía, suponemos que no habrá sesiones de concejo esta semana en Los Ángeles.

Un debate muy esperado

¡Agárrense! ya tenemos fecha para el debate entre los candidatos al distrito 14 para el Concejo de Los Ángeles, entre Kevin de León que busca la reelección e Ysabel Jurado, quien aspira a ser la primera filipina-americana en ser concejal por el distrito más mexicano de la ciudad de Los Ángeles. Se vaticina que a lo largo de este esperado debate, que se llevará a cabo el 10 de septiembre, saldrán chispas de principio a fin.