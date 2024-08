Escasez de sangre; conoce a dónde donar en el sur de California

Parsa es un joven iraní de 26 años y Jesús Morales de 31, no se conocen entre sí, y aunque pareciera que no tienen nada en común, la realidad es todo lo contrario.

Parsa estudia ciencias de la computación en la UCLA y Jesús trabaja en una tienda de ropa.

Lo que une a ambos es el deseo de salvar vidas, y lo hicieron mediante la donación de sangre.

Ambos jóvenes acudieron al llamado que hicieron directivos de L.A. Care Health Plan, quienes, en conjunto con personal de la Cruz Roja Americana organizaron una una campaña de donación de sangre, para combatir lo que la benemérita institución considera una emergencia, ante la escasez de sangre.

“Escuché que faltan donadores de sangre en el área y pensé que esa es la única forma en que puedo ayudar”, dijo Parsa, a La Opinión, después que la enfermera María Carmona le desinfectó el brazo izquierdo para extraerle 525 mililitros de sangre.

“Pensé que debía hacerlo para salvar vidas”, afirmó. “Es la segunda vez que lo hago”.

En la camilla donde fue colocado, Jesús solamente cerró los ojos, se tranquilizó y en segundos su sangre fluía para ser recolectada y depositada para refrigeración.

El joven Parsa donó por segunda vez.

“Lo importante es que, quizás pueda ayudar a alguien”, comentó Jesús, quien hizo su primera donación de sangre hace una década.

“Vi en internet un anuncio de que la Cruz Roja necesitaba donadores y como era mi día de descanso, decidí aprovecharlo para ayudar”, añadió el joven latino

La Cruz Roja Estadounidense ha estado experimentando una escasez de sangre a nivel nacional en 2024, con una caída del 25% en el suministro de sangre en julio. Esta escasez ha sido causada por una combinación de factores, incluidos los viajes estacionales, las actividades de verano y el calor peligroso. En enero de 2024, la Cruz Roja declaró una emergencia nacional debido al menor número de donantes de sangre en 20 años.

Amenaza para la atención de pacientes

La escasez representa una grave amenaza para la atención de los pacientes y podría retrasar los procedimientos médicos.

La Cruz Roja está solicitando donaciones urgentes de todos los tipos de sangre, pero especialmente del tipo O positiva y O negativa, y de plaquetas.

El tipo de sangre O positivo es el más transfundido, mientras que el tipo O negativo es la sangre universal utilizada en situaciones de emergencia.

Hacen falta donantes de sangre.

Las plaquetas son la parte de la sangre que coagula y que necesitan muchos pacientes con traumatismos y cáncer, pero deben transfundirse dentro de los cinco días posteriores a la donación.

“Una vez que se extrae la sangre, va al laboratorio para ser analizada”, dijo María D. Carmona, enfermera de la Cruz Roja Americana. “El objetivo es analizar que toda la sangre sea sana y en esta campaña, nosotros solamente recolectamos la sangre”.

La Cruz Roja trabaja con los hospitales las 24 horas del día para satisfacer las necesidades de sangre de los pacientes, que podrían ser víctimas de accidentes y quemaduras, pacientes de cirugías cardíacas, receptores de trasplantes de órganos, personas con complicaciones durante el parto y aquellos que reciben tratamientos por cáncer o células falciformes.

La gente no sale de sus casas

“Estamos apoyando a la Cruz Roja en un momento de crisis”, declaró el doctor Félix Aguilar, director médico de L.A. Healthcare Plan.

El médico señaló que una de las causas principales de la escasez de sangre obedece a la ola de calor extremo que se está viviendo en el país, una situación de la cual no se escapan California y Los Ángeles.

“Las donaciones de sangre no llegan; la gente no sale de sus casas”, dijo. “También en la Costa Este, las donaciones son víctimas del huracán Debby y de la crisis climática”.

“Más de 100 campañas de donación de sangre se han visto afectadas en todo el país”, indicó el doctor Aguilar, quien hizo un llamado a la comunidad latina para ser solidarios y convertirse en donadores de sangre.

“Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. “Los latinos son vitales para ayudar a resolver la crisis…recodemos que somos la mayoría en el condado de Los Ángeles, y quizás alguna vez uno mismo o algún familiar podría necesitar [una transfusión de] sangre”.

Latinos son vitales

Penny Griego, portavoz de L.A. Healthcare Plan destacó que los donantes latinos de sangre desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los pacientes que necesitan productos sanguíneos que les salven vidas.

“A través de nuestro trabajo de Compromiso Latino, la Cruz Roja Americana está trabajando para establecer y reconectarse con esta comunidad y avanzar en nuestra misión al brindar un mejor servicio a todos los pacientes que necesitan sangre que les salve la vida”, dijo Griego.

“La Cruz Roja está comprometida a desempeñar un papel importante dentro de las comunidades latinas y a convertirse en un recurso de salud comunitario confiable”, añadió.

Sin embargo, un estudio reciente realizado por la Cruz Roja reveló que las donaciones de sangre entre los hispanos son muy bajas.

“La razón principal de esto es la falta de conciencia sobre este tema”, señaló Penny Griego.

El estudio de la Cruz Roja Americana muestra que, aproximadamente, el 57% de los hispanos tiene sangre tipo O positivo, que es la de mayor demanda y cuyo suministro suele ser crítico.

El tipo O es el grupo sanguíneo al que los médicos recurren en primer lugar durante una situación de emergencia.

Se estima que uno de cada siete pacientes que ingresan a un hospital en Estados Unidos necesitará productos sanguíneos.

“Solamente se requiere el deseo de donar sangre”: Roberto Morales, enfermero de 54 años, originario de Guatemala.

“Yo soy enfermero y trabajo con pacientes enfermos y le he dado mucha sangre a muchos pacientes”, dijo Roberto Morales, un guatemalteco de 54 años. “No creo que haya ningún obstáculo para ser donador…solamente se requiere el deseo de hacerlo y acudir a un centro de donación de sangre”.



Lugares para donar sangre

Torrance Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

2814 Sepulveda Blvd

Torrance, CA 90505

Long Beach Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

3150 E 29th St

Long Beach, CA 90806

Pasadena Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

2471 East Walnut Street Suite 103

Pasadena, CA 91107

Woodland Hills Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

21333 Oxnard St.

Woodland Hills, CA 91367

Pomona Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center. Betty Bazar Blood Services Center

100 Red Cross Circle

Pomona, CA 91768

Culver City Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

5359 Sepulveda Blvd

Culver City, CA 90230

Burbank Red Cross Blood, Platelet and Plasma Donation Center

317 N Pass Avenue

Burbank, CA 91505

Palmdale Red Cross Blood and Platelet Donation Center

2715 E Avenue P

Palmdale, CA 93550



En todos los lugares, para hacer una cita llame al 1-800-733-2767