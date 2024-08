Mujer de EE.UU. murió misteriosamente durante un retiro de vudú en Haití

Una mujer de Carolina del Norte murió en circunstancias misteriosas durante un retiro de vudú en Haití, y su familia exige respuestas de los líderes del grupo.

Dana Jackson, de 51 años, quería convertirse en sacerdotisa Manbo, es decir, una especialista ritual femenina en la tradición vudú haitiana.

Según revela un artículo en el sitio web de la Universidad de Harvard, las sacerdotisas Manbo, al igual que su contraparte masculina, la oungan, realiza ceremonias, iniciaciones, curaciones y adivinaciones.

Dana viajó a Haití el 1 de julio con un grupo que conoció a través de la comunidad vudú, según contó su hijo, Timothy Jackson a USA Today, quien señaló que esto era algo que su madre quería hacer y que había estado practicando durante algunos años antes de su viaje.

“Hace cuatro años, mi madre comenzó a investigar un poco sobre los sistemas de creencias espirituales tradicionales africanos y el vudú era parte de eso”, dijo. “Ella había estado en este camino de simplemente investigar y practicar, o al menos, simplemente hacer su debida diligencia en lo que respecta a la investigación”.

Jackson agregó que el grupo recientemente había realizado un viaje a Boston en junio. “La gente con la que fue allí se llama Sosyete y creo que eso significa sociedad en el idioma turco… No eran extraños con los que fue allí. Son personas con las que construyó una relación”.

Le pidió que rezara por ella

Durante parte de la ceremonia vudú, Jackson esperaba no tener noticias de su madre. “Si investigas sobre esa parte de la ceremonia, aunque sea en Google, te dirá que es muy sagrada y cosas de esa naturaleza… Así que me envió un último mensaje el día 13 y me dijo: ‘Hablaremos el día 21 cuando vayamos a la iglesia mañana’”, indicó.

Jackson y su madre hablaban todos los días. La parte de no comunicarse lo ponía nervioso, pero quería respetar su decisión de participar en el ritual. En el último mensaje que recibió de su madre el 21 de julio, ella le pidió que “rezara por ella”.

“Toda esa semana fue bastante tranquila, estaba ansioso porque no podía escuchar de ella, y sé que esta es una parte muy importante de la ceremonia”, dijo.

“El día 21 no supe nada de ella. Me comuniqué alrededor de las 5 p. m. por WhatsApp, pero no obtuve ninguna respuesta”.

“Tu madre no va a volver de Haití”

Al día siguiente, Jackson seguía sin recibir un mensaje de su madre y comenzó a preocuparse. “Me desperté. No voy a mentir, estaba un poco en pánico, porque sentí que, a esta altura, al menos ella habría respondido a mi mensaje de texto”, declaró.

Alrededor de las 5 p. m. del 22 de julio, su abuela le dio la noticia de que su madre había muerto. “Me lo dijo: ‘Tu madre no va a volver de Haití’. Así que colgué el teléfono”, dijo. “La llamé de nuevo. Le pregunté: ‘¿Qué quería decir?’. Ella dijo: ‘No va a volver de Haití. Falleció’. Colgué el teléfono. La llamé de nuevo”.

Después de muchas llamadas entre Jackson y su abuela, llamó a su abuelo y le confirmó que su madre había muerto.

Para confirmar el fallecimiento de su madre, Jackson se puso en contacto con uno de los líderes del grupo que fue a Haití con su madre. Lo primero que le preguntaron fue: “¿Cuánto sabía?”.

“Para ser completamente honesto contigo, mi pensamiento inicial fue que mi madre fue a Haití, hicieron esta última parte de la ceremonia y sucedió algo siniestro”, dijo.

La persona que habló con él le dijo que su madre se había enfermado gravemente durante la ceremonia. Le dijeron que se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, no sabía dónde estaba. Cuando un miembro de la casa le preguntó dónde estaba, ella dijo que en Virginia.

Sin embargo, Jackson dijo que su familia no había vivido en Virginia en más de un año. También le dijeron que la llevaron al hospital, y comenzó a tener convulsiones, que tuvo un ataque cardíaco y un derrame cerebral.

“Esa fue la historia inicial”, comentó. “Dijeron que mi madre no trajo su medicina. Así que hubo una señal de alerta, porque ¿de qué medicamento están hablando? Parece que estaban tratando de inventar una historia”.

Se suponía que Jackson también recibiría una actualización sobre dónde se encuentra el cuerpo de su madre el 16 de agosto, pero eso aún no ha sucedido.

“No he escuchado nada”, dijo. “Ni siquiera creo que la Embajada de los Estados Unidos se haya involucrado, o incluso haya recibido la documentación necesaria hasta hace unos cuatro días”.

Por su parte, The New York Post realizó una solicitud de información a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, pero hasta el momento no ha sido respondida.

Su familia también espera que se realice una autopsia para determinar la causa oficial de su muerte. “No sabemos qué pasó en los últimos nueve días, pero sea lo que sea, mi madre no fue a Haití para no regresar a Estados Unidos”, señaló Timothy Jackson.

Haití se encuentra actualmente bajo una advertencia de viaje de nivel 4 por parte del Departamento de Estado de EE.UU.

A partir de julio de 2023, todo el personal gubernamental que no sea de emergencia ha sido ordenado a partir, lo que significa que hay un número reducido de expertos disponibles para ayudar a los estadounidenses que puedan tener problemas allí.

