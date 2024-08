Oferta de JetBlue para volar a solo $49 dólares por tiempo limitado

¿Tienes planeado un viaje y buscas la mejor oferta en vuelos? Es el momento de que te acerques a JetBlue y revises si tu destino se encuentra incluido en la compañía para que disfrutes de una promoción especial de temporada y por corto tiempo. Podrás encontrar vuelos desde $49 dólares.

Desde ahora y hasta las 11:59 p.m. (ET) del 23 de agosto, podrás disfrutar del Big Fall Sale (La gran venta de otoño) de JetBlue. Durante este tiempo límite, podrás reservar vuelos nacionales elegibles con precios increíblemente reducidos. Por ejemplo, puedes encontrar un viaje de ida de Boston a Nashville en solo $49 dólares, o de Boston a Chicago en $59 dólares, o a Orlando en $69 dólares.

La oferta especial tiene dos restricciones:

Los vuelos con descuento están disponibles para viajes programados del 10 de septiembre al 20 de noviembre de 2024 .

. No se aplican a vuelos en días jueves, viernes y domingos.

Aunque los precios pueden variar de un destino a otro, la promoción garantiza que será el precio más bajo disponible en el momento de la reserva.

Entre los viajes trasatlánticos más atractivos y con descuentos disponibles durante esta promoción especial se encuentran viajes de $199 dólares a Dublín o $249 dólares para un viaje a Ámsterdam.

JetBlue también ofrece descuentos en paquetes vacacionales con ofertas en vuelos y hoteles. Reserva una escapada de dos noches a Los Ángeles desde Boston con un vuelo de ida y vuelta y hotel desde solo $320 dólares por persona, o dirígete a las Bahamas con un paquete de vuelo de ida y vuelta y hotel de dos noches desde solo $285 dólares por persona si viajas desde Fort Lauderdale.

Además, a partir del 6 de septiembre, los boletos de la clase económica básica de JetBlue incluirán una maleta de mano. Actualmente, la mayoría de los boletos de Blue Basic no incluyen una maleta de mano y los viajeros que traigan una maleta deben pagar una tarifa adicional y registrarla. La excepción son los vuelos transatlánticos, en los que los boletos de Blue Basic incluyen una maleta de mano.

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y es posible que no estén disponibles todos los días o en todos los vuelos. Los precios pueden cambiar sin previo aviso y deben ser comprados en el momento de la reserva. Estas tarifas son para vuelos directos, sin escalas (excepto cuando se indique lo contrario), no reembolsables y no transferibles.

