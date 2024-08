Trump dijo que consideraría nombrar a Kennedy Jr. en su gobierno

Donald Trump dijo el martes que “sin duda” estaría abierto a que el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. desempeñara un papel en su administración si se retira de la carrera de las elecciones de 2024 y apoya al expresidente para su reelección.

“Me gusta y lo respeto”, dijo Trump a Kristen Holmes de CNN en una entrevista realizada después de una parada de campaña de Trump en Michigan.

“Es un tipo brillante. Es un tipo muy inteligente. Lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo el candidato presidencial republicano. “No sabía que estaba pensando en salirse, pero si está pensando en salirse, sin duda estaría abierto a ello”.

La campaña presidencial independiente de Robert F. Kennedy Jr. está considerando abandonar su búsqueda de la Casa Blanca para “unir fuerzas” con el candidato republicano Donald Trump, dijo la compañera de fórmula de Kennedy, Nicole Shanahan, en una nueva entrevista el martes.

Shanagan describió la decisión como una decisión destinada a reducir “el riesgo” de que la vicepresidenta Kamala Harris derrote a Trump.

Trump dijo que le “encantaría ese respaldo, porque siempre me ha gustado” Kennedy.

Cuando se le preguntó si consideraría nombrar a Kennedy para un puesto en su administración si gana en noviembre, Trump dijo que “probablemente lo haría”.

“Me gusta mucho. Lo respeto mucho”, dijo Trump. “Probablemente lo haría, si algo así sucediera. Es un tipo muy diferente, un tipo muy inteligente. Y sí, me sentiría honrado por ese respaldo, sin duda”.

El expresidente también restó importancia a la posibilidad de una reacción negativa de los republicanos por nombrar a Kennedy, que ha adoptado una serie de posiciones progresistas.

“Me gusta la gente inteligente y a los republicanos les gusto”, dijo Trump.

En la entrevista con CNN, Trump reconoció que el estado de la carrera de 2024 había cambiado desde que el presidente Joe Biden se retiró de la carrera el mes pasado y Harris emergió como la candidata demócrata.

Pero insistió en que su estrategia y su mensaje no han cambiado. “Estoy liderando las encuestas, pero no por tanta diferencia”, dijo Trump. “Pero, independientemente de eso, mi postura no cambia en absoluto. No queremos delincuencia. Queremos tener un ejército fuerte. Tenemos que impedir que entren drogas. Tenemos que impedir que la gente ingrese a nuestro país a través de una frontera abierta”.

