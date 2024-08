Adamari López dedica un mensaje a Toni Costa por su cumpleaños

Si hay una ex pareja que sigue dando de qué hablar a pesar del paso de los años, es aquella compuesta por Toni Costa y Adamari López. Y es que si bien su relación concluyó en 2021, se mantienen en constante contacto debido a la crianza de Alaïa, la hija que tienen en común.

Fue precisamente este hecho lo que motivó a la conductora de “Desiguales” a no dejar pasar desapercibido el cumpleaños del bailarín español, dedicándole un breve, pero sentido mensaje con el que dejó claro que su trato es cordial y respetuoso.

A través de sus historias de Instagram, Adamari López publicó una fotografía en la que se le ve posar muy sonriente junto a Toni Costa y su hija en atuendos combinados por su color rosa. A la par de la posta, la también actriz incluyó el mensaje: “Happy birthday @toni”, no dejando pasar desapercibida esta fecha.

Por su parte, la pequeña Alaïa también hizo honor a la fecha especial de su papá por medio de la cuenta de Instagram que tiene y es regulada por sus padres. “Te amo papi @toni. Feliz cumpleaños”, se lee en su publicación.

Toni Costa no desaprovechó la oportunidad de reflexionar sobre sus 41 años de vida por medio de un video y unas palabras que resonaron entre su comunidad digital. El audiovisual mostró al español hace 27 años, en una celebración familiar, cuando tenía apenas 13 años.

“ESTE NIÑO DE 13 AÑOS HOY ESTA DE CUMPLEAÑOS, Y YA VAN 41! Este video es de Agosto de 1997, estaba en las bodas de plata de Ramon y Marisol, que son como mis tíos y ahí estaba con Soledad, la mamá de Marisol, la recuerdo con tanto cariño, recuerdo que siempre estábamos juntos y jugaba mucho conmigo y me daba mucho amor siempre”, inició.

Además, aprovechó a bromear sobre su personalidad durante la infancia: “Ahora me negaran que Alaïa tiene un poquito más de mí eh jejeje y les digo algo, veo a ese niño y pienso, sigo siendo así y haciendo los mismos gestos jejeje y obviamente no me escapaba nunca de bailar con todas las señoras“, compartió el famoso.