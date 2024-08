Antony, jugador del Manchester United, absuelto de haber agredido físicamente a su exnovia

El delantero brasileño y jugador del Manchester United de la Premier League de Inglaterra, ha sido absuelto en su natal Brasil de la denuncia que fue imputada en su contra por agresión y amenazas que su ex novia presentó en su momento.

El también miembro de la selección nacional de Brasil de 24 años de edad, fue acusado por su ex novia, Gabriela Cavallin, de ofenderla, agredirla y además amenazarla, lo que llevó al departamento de policía de la ciudad de Sao Paulo a abrir una larga y bastante minuciosa investigación.

“Después del cierre de la investigación, mi inocencia quedará sin duda demostrada y la justicia prevalecerá. El daño causado inicialmente a mi imagen quedará en el pasado”, compartió Antony en sus redes sociales oficiales.

No hubo suficientes pruebas en su contra

El diario ‘Globo.com’ informó en su momento que, más de un año después de que se presentara la denuncia, la policía finalmente no encontró pruebas suficientes de ningún delito por parte del delantero del Manchester United, Antony, y dio por concluida su investigación.

Testimonios de la ex pareja de Antony

“Me arrojó agua, empezó a patearme, me agarró del pelo, me golpeó la cabeza y me hizo un corte”, fue la denuncia hecha por parte de Gabriela Cavallin en mayo de 2023 en el canal brasileño TV Record.

Gabriela Cavalli, quien es DJ y modelo, comentó que “me tomó de ambos brazos, me tiró sobre la cama y cayó encima de mí. En ese momento, mi prótesis de silicona se dislocó. Me faltó aire y creía que iba a morir”.

De acuerdo con las palabras de Gabriela Cavani, el futbolista la mantuvo retenida sin dejarla salir de casa en ningún momento: “Rompió mi maleta, se llevó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el teléfono móvil y no me dejaba ir. ‘Estuve prisionera desde las 22:00 hasta casi las 3:30 de la madrugada. Yo lo llamo cautiverio privado. Solo quería salir de ahí y me dijo que no saldría hasta borrarlo todo”.

