Entrenador Sven-Goran Eriksson se despide con cáncer terminal: “Tuve una buena vida”

Sven-Goran Eriksson a sus 76 años de edad está totalmente consciente que le queda poco tiempo de vida, y el propio ex entrenador de la selección nacional de Inglaterra y México, lo ha admitido en cada una de sus intervenciones desde que en enero pasado le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase terminal y los médicos le han asegurado que “en el mejor de los casos” le quedaría un año de vida.

No obstante, el entrenador oriundo de Suecia cuenta que está totalmente determinado a afrontar la muerte con la cabeza en alta y sin ningún tipo de complejos:

Desde lo más sincero de su ser

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”.

“La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: ‘Sí, era un buen hombre’, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida”, reconoció Eriksson. El entrenador ser recordado en el mundo del fútbol y en general, como una persona positiva, “que intentaba hacer todo lo que podía”.

Todas estas declaraciones y muchos más relatos son parte de un emocionante, emotivo e inspirador documental para la plataforma de streaming, Amazon Prime Video, en donde Eriksson aprovecha para despedirse de todos sus fanáticos con un mensaje bastante desgarrador y que seguramente quedará en la memoria del mundo del balón pie.

El adiós de Eriksson

“No se arrepientan. Sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós”, pronuncia el sueco mientras desvela que quiere descansar en unas “tranquilas aguas” en su tierra natal.

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello”, también relató.

En el documental, el ex entrenador de Inglaterra pudo reflexionar sobre su vida personal y su carrera donde pudo ganar un total de19 títulos en los banquillos dejando claro que fue todo un orgullo para él y “un sueño cumplido”.

Sigue Leyendo:

Así queda el calendario de los Juegos del Clásico Mundial de Beisbol

Manuel Neuer se despide de la selección de Alemania

Juan Román Riquelme estalló con periodista en entrevista en vivo: “A mí no me reta ni mi viejo”