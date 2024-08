Juan Román Riquelme estalló con periodista en entrevista en vivo: “A mí no me reta ni mi viejo”

La leyenda viviente del fútbol argentino, Juan Román Riquelme, quien además es presidente e ídolo de Boca Juniors, fue protagonista de una escena bastante inusual y peculiar que de manera inmediata se convirtió en viral a través de las redes sociales.

El ex jugador del Fútbol Club Barcelona y Villarreal en España, se mostró enojado con un periodista de ESPN por un cuestionamiento que este le realizó al ex jugador de la selección nacional de Argentina, en plena entrevista y que visiblemente ofuscado, se levantó de la mesa y abandonó el teléfono celular con el que estaba en vivo y directo con el programa ESPN F90, dejando sin palabras y boquiabiertos a todos los presentes en el estudio.

¿Qué fue lo que hizo estallar al mandatario xeneize?

Mientras enaltecía el gesto que había tenido su comisión directiva de haber dejado ir a jugadores como Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón a los Juegos Olímpicos de París 2024, asegurando que fue “un riesgo muy grande”, Román no desaprovechó en lo absoluto la ocasión para enviar un recado en contra los medios de comunicación y periodistas que no valoraron esta decisión en pro de la selección nacional del país albiceleste: “Nunca escuché en la tele que digan ´qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección Argentina´”.

Pico y pala en plena entrevista en vivo

Y fue en ese preciso momento cuando el periodista Diego Fucks respondió de manera irónica con un filoso comentario, interrumpiendo el habla de Riquelme: “Prendé la tele entonces, porque acá se dijo. Se discutió”. Desconcertado, el ex jugador intervino y le pidió que lo dejara terminar de hablar, pero el periodista redobló la apuesta y se negó porque “estás diciendo cosas que no son ciertas”.

“Ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande, Sebastián (Vignolo), a mí no me reta ni mi viejo”, replicó el presidente de Boca Juniors, quien no perdió tiempo en lo absoluto y se levantó de la silla y abandonó el móvil, mientras de fondo se escuchó al periodista decirle que “no te estoy retando, simplemente estoy respondiendo tus mentiras”. Y la historia terminó en ese momento, dejando en el estudio un momento bastante incómodo. Riquelme se fue e interrumpió la nota de antemano (duró poco más de 10 minutos).

Qué dijo Riquelme sobre la chance de Alan Velasco a Boca

Consultado por el mercado de pases y la posibilidad de que llegue a La Ribera, Alan Velasco, por quien Boca Juniors actualmente se encuentra en un proceso de negociaciones con Dallas, equipo de la Major League Soccer, Riquelme comentó lo siguiente: “Es un jugador que a nosotros nos gusta. Siempre trabajamos mucho para que vengan jugadores buenos. Eso es todo lo que puedo decir”.

