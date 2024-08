Maite Perroni reflexiona sobre su paso por “Rebelde” 

A dos décadas del estreno de “Rebelde”, historia que vio nacer a la agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez y Maite Perroni, esta última lanzó una emotiva reflexión sobre su paso por este proyecto, y de paso, conmovió al público con sus palabras.

Consciente del gran fenómeno de la cultura pop latina en el que se convirtió este junte de talento, la famosa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para abrir el baúl de los recuerdos y mostrar una fotografía tomada durante los primeros meses de grabación de la telenovela.

Junto a la inesperada postal, Maite Perroni colocó un mensaje en el que habló sobre lo importante que fue para ella esta etapa de su vida y el impacto que esta tuvo en su carrera.

“20 años… 2004… que el tiempo pasa volando, me decían. Ahí estaba yo, un verano del 2004 en los primeros días de grabación de REBELDE, posando ante una cámara sin tener idea de cómo se hacía, mucho menos de lo que venía“, comenzó la artista su mensaje en redes.

De acuerdo con la intérprete de temas como “5 Minutos” y “Este corazón”, el recuerdo de las experiencias vividas durante sus inicios son las que la ayudan a sobrepasar los momentos difíciles: “Me gusta regresar a esa Maite de 21 años que sin pretensiones creía que el mundo era del color que se lo habían pintado sus papás, a esa Maite que apostaba por cumplir sus sueños, a esa Maite que no dudaba de lo que podía y quería hacer; aún sin saber cómo”.

Asimismo, hizo un recorrido por los tropiezos que la ayudaron a convertirse en la mujer que es hoy en día: “A esa Maite que se le rompió el corazón más de una vez hasta que un día se dio cuenta que el mundo no era color de rosa, y que tenía que ser fuerte, a esa Maite que ha luchado por no dejar de ser ella, a esa Maite que ama lo simple y atesora lo verdadero, a esa Maite que incomoda a otros por ser auténtica, pero que ama desde el alma y honestamente”.

Para finalizar, Maite Perroni agradeció a esa joven de 21 años que se atrevió a seguir sus sueños: “Hoy abrazo con todo mi ser y agradezco profundamente a esa niña que me ha enseñado tanto y que nunca me ha dejado sola. A esa niña que me regresa a mí”.