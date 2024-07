Esposo de Maite Perroni desmiente segundo embarazo

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, aseguró que su esposa no está embarazada. La noticia fue desmentida después de que las periodistas Mandy Fridmann y Jacqueline Martínez afirmaron que la integrante de RBD estaba en la espera de su segundo hijo.

En el programa Ventaneando, Andrés Tovar, declaró “No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto, no, no estamos embarazados, en cuanto sea así, pues ya se los contamos, pero por ahora no”.

Al productor de TV Azteca le preguntaron por qué creía que había surgido el rumor, ante esto, respondió:

“No, la verdad es que no, no [sé], la vez pasada yo recuerdo que por ahí un paparazzi salió diciendo que estaba embarazada, que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, pues mi hija nació a mitad de mayo, o sea, mi hija hubiera nacido de diez meses, diez meses y medio, pues bueno, pues nada que ver”.

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en octubre de 2022.

Crédito: Mezcalent.

¿Maite Perroni y Andrés Tovar quieren volver a ser papás?

El esposo de Maite Perroni no descarta que la pequeña Lía tenga un hermano o hermana, pero de momento cree que están bien siendo una familia de tres.

“Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, por supuesto que sí, pero, pues estamos también dejando que Dios y que la vida, pues haga lo suyo. No, no estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos. Simplemente, tenemos nuestra vida y ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera”.

Perroni y Tovar se casaron el 8 de octubre en una ceremonia íntima en un hotel de Valle de Bravo. A la boda solo asistieron los amigos más cercanos y familiares de la pareja.

La boda se llevó a cabo a meses de que se confirmara la relación. El productor le propuso matrimonio a la cantante mientras daban un paseo en un helicóptero.

Al poco tiempo de su boda, anunció que estaba embarazada y dio trabajo a su primera hija, Lía, al mundo el 17 de junio de 2023. La cantante ya cumplió un año siendo madre.

Además de su vida como esposa y madre, Perroni también se dedicó a formar parte de la gira del regreso de RBD y después se involucró en un proceso legal en contra de su exmanager, Guillermo Rosas, por presunto mal manejo de los fondos de la gira.

De hecho, el esposo de Perroni confirmó que todavía la batalla legal continúa. “Hay un proceso abierto que debe llevar su curso, y por el momento, hemos decidido no dar ninguna declaración, ni ningún comentario al respecto, para poder respetar ese proceso que está en tribunales”, finalizó Tovar.

