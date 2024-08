Actualización de WhatsApp permitirá que no tengas que compartir tu número de teléfono

WhatsApp está trabajando en una función que podría cambiar radicalmente la forma en que los usuarios interactúan en la plataforma. Según se ha filtrado, la compañía está desarrollando una opción que permitirá a los usuarios crear nombres de usuario únicos, lo que podría eliminar la necesidad de compartir números de teléfono para establecer contacto. Esta función, actualmente en fase de pruebas, promete mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios.

¿Qué implica la nueva función de nombres de usuario?

El desarrollo de esta nueva funcionalidad surge en un momento en que la privacidad en línea es una preocupación creciente. Hasta ahora, la única forma de agregar contactos en WhatsApp era a través de números telefónicos.

Sin embargo, esto podría cambiar pronto. La opción de nombre de usuario permitirá a los usuarios seleccionar un identificador único, similar a lo que se utiliza en plataformas como Instagram o Twitter.

La ventaja principal de esta función es que los usuarios podrán mantener su número de teléfono privado. Al compartir solo su nombre de usuario, se evita la exposición de información personal, lo que resulta especialmente útil en interacciones con personas que no se conocen bien o en situaciones en las que la privacidad es clave.

Además, esto podría abrir nuevas posibilidades para que las empresas y creadores de contenido interactúen con sus audiencias sin necesidad de intercambiar números de teléfono personales.

¿Cómo funcionará el nombre de usuario en WhatsApp?

Aunque la función aún está en fase de pruebas y no ha sido lanzada oficialmente, las capturas de pantalla filtradas sugieren que los usuarios podrán configurar su nombre de usuario desde la configuración de su perfil en la aplicación. Al igual que en otras redes sociales, se espera que los nombres de usuario sean únicos y no repetibles, lo que significa que cada persona tendrá que elegir un nombre que no esté en uso por otro usuario.

La interfaz parece bastante intuitiva; los usuarios podrán buscar y agregar contactos directamente mediante este nombre de usuario, eliminando el paso intermedio de intercambiar números telefónicos.

Aún no está claro si esta función será opcional o si reemplazará completamente al sistema actual, pero lo que es seguro es que representará un cambio significativo en la manera en que WhatsApp gestiona las conexiones entre usuarios.

Esta nueva función tiene el potencial de mejorar significativamente la privacidad en WhatsApp. Con un nombre de usuario, los usuarios podrán decidir con mayor libertad quiénes pueden tener acceso a su información personal, como el número de teléfono. Esto podría reducir los casos de spam, acoso, y otras formas de abuso, ya que se elimina uno de los métodos más comunes para contactar a personas de manera no deseada.

Además, la implementación de nombres de usuario únicos podría facilitar la integración de WhatsApp con otros servicios en línea. Por ejemplo, las tiendas en línea o servicios de atención al cliente podrían utilizar un nombre de usuario para interactuar con sus clientes, sin necesidad de gestionar bases de datos con números de teléfono, simplificando así la gestión y protección de datos.

