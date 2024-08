“El racismo hace que nuestros sistemas de salud sean injustos, pero también ineficientes: desperdicia tiempo, dinero y recursos”

Cuando Layal Liverpool era una adolescente en Países Bajos, comenzó a notar pequeñas manchas de pérdida de pigmento en la cara y los brazos.

Le recetaron antibióticos y medicamentos antimicóticos, pero fue en vano. Ella asumió que era un trastorno muy raro e intratable.

Sólo cuando conoció a un dermatólogo en Reino Unido que también tenía la piel oscura descubrió que la verdadera causa era el eczema.

Sugirió que los otros médicos que había visto, que eran en su mayoría blancos, simplemente no sabían cómo podría aparecer la afección en la piel oscura, lo que llevó a un diagnóstico erróneo.

Después de trabajar como investigadora biomédica, Liverpool ahora es periodista científica, y su primer libro “Systemic: How Racism Is Making Us Ill” (SIstémico: cómo el racismo nos está enfermando) examina la brecha de salud entre las personas de grupos étnicos marginados y sus homólogos blancos, y las formas en que podría solucionarse.

Liverpool habló con el escritor científico David Robson sobre lo que descubrió.

Alamy: La periodista científica Layal Liverpool habla sobre las desigualdades raciales en la salud en el Hay Festival

¿Qué te inspiró a escribir este libro?

Recientemente me convertí en madre y, en Reino Unido, las mujeres negras como yo tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto en comparación con las mujeres blancas.

Hay estadísticas similares en muchos otros lugares y, como periodista científica con experiencia en investigación médica, me sentí obligada a investigarlas.

Pensé que sabía mucho sobre este tema, pero me sorprendió bastante lo que descubrí.

Encontré que los grupos raciales y étnicos marginados en muchos países del mundo están experimentando resultados de salud mucho peores en muchas áreas además de la maternidad, incluidas las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones de salud mental.

Yo caracterizaría el racismo como una crisis de salud pública. Hace que nuestros sistemas de salud sean injustos, pero también ineficientes: desperdicia tiempo, dinero y recursos.

Citas investigaciones que muestran que los estudiantes de medicina a menudo tienen creencias totalmente falsas sobre las diferencias biológicas entre personas de diferentes etnias. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos conceptos erróneos?

Al comienzo del libro, analizo la creencia de que la piel de los negros es más gruesa que la de los blancos o que sus terminaciones nerviosas son menos sensibles, por lo que los negros experimentan el dolor de manera diferente.

Alrededor de la mitad de los estudiantes de medicina en Estados Unidos creían en algunas de estas ideas falsas.

Este es sólo un ejemplo, y en otras áreas los mitos incluso se han traducido en orientación médica.

Por ejemplo, solía haber pautas para ajustar los resultados de las pruebas renales según la raza de un paciente, basándose en la idea de que los riñones de las personas de raza negra funcionan de manera diferente a los de los blancos.

Esto parece provenir de un pequeño estudio, que luego fue citado por otros estudios, y eventualmente se integró en las pautas, y ha habido investigaciones que demuestran que esto tiene consecuencias negativas para la salud.

Informé por primera vez sobre esto para [la revista científica] New Scientist, y después de comunicarme con NICE (Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención Médica de Reino Unido) y compartir un estudio que mostraba estas consecuencias, finalmente actualizaron su guía para eliminar el uso de la raza.

Ahora también estamos viendo cambios en las recomendaciones internacionales.

También podemos ver la medicina basada en la raza en las pruebas de función pulmonar. Esto se remonta a un médico y propietario de esclavos en EE.UU. llamado Samuel Cartwright, quien tenía la idea de que los pulmones de los negros eran más débiles y, por lo tanto, se beneficiaban de ser esclavizados.

De alguna manera, esto se arraigó en la práctica, y cuando informé sobre esto en 2021, todavía estaba presente en las pautas internacionales que sugieren que debemos ajustarnos a la raza al medir la capacidad pulmonar.

Pero el año pasado, cuando estaba editando la versión final del libro, me enteré de que la Sociedad Torácica Estadounidense y la Sociedad Respiratoria Europea habían eliminado el ajuste racial de sus recomendaciones conjuntas.

Afirmaron explícitamente que la raza es una construcción social y no tiene una base biológica.

Hubiera sido fantástico si esto hubiera sucedido antes, pero estoy feliz de que esté sucediendo y de que existan estas discusiones.

Getty Images: El racismo también influye en la salud mental.

¿Cómo influye el racismo en la salud mental?

Hay muchas desigualdades que deberían tomarse más en serio. Vemos, por ejemplo, que los negros tienen más probabilidades de ser detenidos contra su voluntad para recibir atención psiquiátrica.

En Estados Unidos, los hombres negros tienen más probabilidades de terminar muriendo a manos de la policía cuando tienen un episodio de salud mental en comparación con los hombres blancos.

La investigación sugiere que esto puede deberse a la percepción de que los negros son más amenazantes o peligrosos.

El racismo también puede influir en los diagnósticos. Hay evidencia de que la depresión está infradiagnosticada e infratratada entre los grupos marginados, mientras que la esquizofrenia, en algunos casos, está sobrediagnosticada entre las personas de raza negra en Reino Unido y Estados Unidos.

Por lo tanto, puede haber algunos estereotipos y percepciones que afecten la forma en que los profesionales interpretan a las personas de color y las enfermedades que podrían estar afectándolas, lo cual es un problema.

Finalmente, en muchos países las personas de color descubren que los profesionales de la salud mental no toman en serio sus experiencias de racismo y sus efectos en su bienestar.

Eso puede reducir la disposición de las personas a buscar atención médica para hablar sobre los problemas que enfrentan, cuando son vulnerables y necesitan apoyo.

Nuestro estado mental también puede influir en nuestra salud física. ¿Cuál es el vínculo entre el racismo y enfermedades como las cardiovasculares y el Alzheimer?

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y son un enorme problema para la salud pública, y la evidencia muestra que el racismo también desempeña un papel allí.

Hay estrés diario que experimentas, como ir a una tienda y que te sigan, debido a los estereotipos de que los negros son más propensos a robar; es posible que sientas que tu ritmo cardíaco se eleva y estés estresado.

Getty Images: En Reino Unido, las mujeres negras tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto.

Y experimentar el racismo día tras día durante toda la vida puede tener una especie de efecto crónico en los sistemas nervioso y cardiovascular.

Los negros en Estados Unidos, por ejemplo, tienen más probabilidades de tener hipertensión (presión arterial alta), que es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.

El estrés crónico y el trauma también pueden estar relacionados con el deterioro cognitivo y la demencia relacionados con la edad.

¿Hay lugar para el optimismo?

Mientras escribía el libro, conocí a muchas personas que se preocupan por estos temas y están trabajando para abordarlos.

Por ejemplo, hay una organización comunitaria llamada Five X More que hace campaña por la salud materna de las personas de raza negra en Reino Unido.

Realizaron un estudio que muestra que el 43% de las mujeres negras y de raza mixta informaron haber experimentado discriminación en su atención médica de maternidad.

Y elaboraron recomendaciones para las personas de raza negra que están embarazadas sobre cómo defenderse a sí mismas en el ámbito de la atención médica.

También ofrecen capacitación para los trabajadores de la salud que quieran involucrarse en este tema y asegurarse de que los pacientes de todos los orígenes puedan sentirse cómodos cuando accedan a la atención médica de maternidad.

Muchos científicos están trabajando arduamente para eliminar los prejuicios en sus investigaciones médicas.

Y los médicos han comenzado a abordar las formas sistémicas de racismo y las prácticas médicas basadas en la raza que discutimos al comienzo de nuestra conversación.

Me encantaría ver una evaluación más generalizada en toda la medicina, pero ya está ocurriendo en campos individuales, lo cual es sorprendente.

El libro de Layal Liverpool “Systemic: How Racism Is Making Us Ill” (Sistémico: Cómo el racismo nos está enfermando) es una publicación de Bloomsbury Publishing (Reino Unido) y Astra Publishing House (EE.UU.)

Este artículo apareció en BBC Future. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.