Floyd Mayweather asegura que vencería a JC Chávez y a su hijo con una sola mano

El exboxeador campeón del mundo en cinco categorías distintas Floyd Mayweather reaccionó luego de que JC Chávez publicó un cartel con ambos protagonizándolo, sugiriendo una pelea entre ellos, y fue tajante al decir que vencería a la leyenda del boxeo mexicano y a su hijo en la misma noche y con una sola mano.

“Puedo hacerlo con una mano, o sin manos, a los dos en una noche”, explicó en conferencia de prensa en México al ser cuestionado si le interesaría medirse a alguno de ellos en una pelea de exhibición.

Hace unos días, Chávez González subió a su cuenta de Instagram un cartel de una supuesta pelea entre él y ‘Money’ Mayweather el 16 de septiembre próximo en Las Vegas, de la que el estadounidense dijo desconocer que eso fuera a suceder y sólo se limitó a responder que si ocurriera no tendría problemas para terminar con el mexicano.

Mayweather se encuentra en Ciudad de México, en donde este sábado le dará una revancha a su compatriota John Gotti III, al que se midió en junio de 2023 en Florida.

En la primera pelea, el combate fue detenido antes del final, en el sexto asalto, por lenguaje abusivo entre ambos boxeadores, y tras ello se armó un caos en el cuadrilátero y fuera de él, con violencia entre algunos de los aficionados.

Este sábado en la capital mexicana se vivirá la segunda parte, también en un duelo no profesional, que será a ocho rounds de dos minutos cada uno, sin jueces.

“Admiro el pedigrí de los boxeadores mexicanos, desde que era niño crecí viendo a campeones y gladiadores legendarios de este país. Mi tío (el fallecido Roger Mayweather, su exentrenador) se enfrentó dos veces a Chávez y estuvo cerca de ganarle. Estoy emocionado de estar aquí”, añadió Mayweather.

Sobre su rival del sábado, el boxeador que se retiró con una marca invicta en 50 peleas profesionales dijo no sentir preocupación y cree que lo vencerá de una manera fácil.

“Sigo retirado, así es como vivo mi retiro, peleando porque soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida, es mi segunda naturaleza y en eso soy el mejor. No me importa lo que me avientes encima, pelear para mí es como levantarme por la mañana para dar un paseo en el parque”, sentenció Mayweather.

Gotti III, nieto del capo de la mafia John Gotti, negó que le tuviera rencor a Floyd, por cómo terminó su primer combate, y en cambio le agradeció por cumplir su palabra y darle una revancha.

“Desde que fue la pelea hace 14 meses, he cambiado como boxeador. mental y físicamente. Fue mi primera vez en un escenario así de grande, a veces me dio nervios y no saqué lo mejor de mí, sentí los golpes de Floyd, sus movimientos, está en buena forma a sus 47 años”, comentó el peleador de 31 años, con marca de dos triunfos en las mismas peleas como profesional.

*Con información de EFE.

