Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de agosto de 2024

PISCIS

Vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en pensar un poco más en ti antes que en los demás, no te dejes llevar por chismes de amistades que buscarán de algún modo sacarte de tus casillas. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Si estas soltero o solteras posibilidades de conocer a una persona con la que has estado en contacto mediante una red social o celular; te va a agradar mucho. No busques en la calle lo que ya tienes en casa o podrías perder personas muy importantes. Si tienes una relación, deja de pecar con pensamientos impuros y dedícate a tu pareja, recuerda que las infidelidades suelen cometerse hasta con el pensamiento así que cuida cada uno de tus pensamientos andes de cometer un error. Ten presente que el amor no constituye lo mejor de la vida, pero si la complementa y logra muchas veces la felicidad, despójate de todo lo que te cause estrés o depresión que te podría poner de malas o arruinar tus días. Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres. Tus números de la suerte son el 13, 36 Y 87.

ACUARIO

Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Perdida de dinero y un proyecto que comenzará a consolidarse. Si ya tienes una relación bájale dos rayitas a tu calentura porque te vas a meter en problemas gruesos con tu pareja, no es correcto darles caldo de calzón a tus admiradores y admirados por las redes sociales, aprende a respetar y hacer eso que no te gustaría que te hicieran. Aguas con amistad cercana anda ladrando de ti y te meterá en muchos problemas. Debes cuidar más tu trabajo porque puede haber problemas o despidos. Se viene un embarazo dentro de la familia que traerá mucha felicidad. Momentos importantes en los cuales comenzarás a sentirle sabor a la vida en el área laboral pues vienen buenos negocios y mejoras en los dineros. Cuidado con persona de piel blanca pues te meterá en problemas. Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato. Ten cuidado con tu temperamento estos días podrías cometer una indiscreción y decir cosas que realmente no quieres decir.

CAPRICORNIO

Recuerda que a la gente jamás la vas a tener contenta y si no te mantienen pues menos deben de estar ladrando sobre ti. Es momento de ponerte pilas en tu relación en caso de tener una. No te dejes llevar por los comentarios que llegarán a tus oídos. Amor prohibido se presenta, debes de tener mucho cuidado en meterte en relaciones donde no debes o de lo contrario podrías cargar con karmas que no te corresponden. Ten cuidado con lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Días muy buenos se aproximan en tu vida entre ellos la llegada de una persona de piel blanca y entrada de buena lana que te debían desde hace ya un tiempo. Cambio de temperamento en familiar no aguantarás el carácter que se carga. Un cambio laboral te dejará excelentes ganancias. Vienen días muy fuertes los cuales se desatarán muchas cosas andarás algo depresivo o con cambio de carácter demasiado fuertes, ten calma y medita sobre lo que quieres y hacia dónde vas, si es necesario toma un descanso.

SAGITARIO

Cambios en tu trabajo, y subirás un poco de peso en estos días, no lo permitas y dale duro al gym antes de que sea demasiado tarde, bájale a las tortas y tacos pues son tu mayor debilidad, debes de tratar de llevar una alimentación más sana. Posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten cuidado de ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda. Hay oportunidad de realizar un negocio bastante bueno el cual te dejará muy buenas ganancias. En este mes te va a llegar una lanita que te va a sacar de esos apuros en los que has andado metido. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes. Nuevos días llenos de sorpresas, familiares del pasado retornan y si existían problemas se arreglarán de la mejor manera. Debes de cuidar más tu entorno para lograr esa paz y estabilidad que tanto quieres y necesitas. Momento de mandar a la tostada a familiares que solo se la pasan hablando de ti. Hay oportunidad de realizar un viaje con amistades en el cual te la pasaras de lo mejor, a eso vienes a este mundo, a disfrutar.

ESCORPION

Embarazo de un familiar aparecerá en cualquier momento. Se le cae el teatro a una amistad la cual se la había pasado mintiendo dese hace algún tiempo. Amores de una noche empezarán aparecer en tu vida, ten cuidado con enredarte con quien no debes. No te metas en problemas en el área de la familia, sino tienes nada que decir es mejor quedarte callado o callada. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo. Hay oportunidad de cambio de casa o vehículo. Cuidado con el alcohol en caso de consumirlo podría aflojarte el gaznate y decir cosas que no debes. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo. Si ya tienes una relación todo pinta para que los problemas que se han presentado se resuelvan de la mejor manera y con una buena reconciliación entre sabanas. Muchos cambios positivos se avecinan y con ellos amores de una noche que deberás de atender y tener cuidado pues podrías terminar enamorándote de la persona incorrecta. Vienen días grises en los cuales la depresión podría entrar en tu vida.

LIBRA

Dolores de espalda y problemas de gastritis, cuida tu alimentación y bájale a los irritantes. Cuídate de pérdidas materiales. No es momento de pretender ser alguien que no eres y menos para complacer a personas que no tienen nada que ofrecerte más que dolores de cabeza. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas. Viaje en puerta, prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, date la oportunidad de disfrutar cada momento de tu vida y no te quedes con ganas de nada. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Vienen días en los cuales andarás muy pensativo al grado que podrías volver a buscar a una persona del pasado. Ten cuidado lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad sobre todo cuestiones negativas. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Debes aprender a cuidar lo que es tuyo y por derecho te corresponde. Si esa persona con la que estas ya no te llenan la carrocería es mejor mandar todo bien lejos, aprovecha ese tiempo con alguien que te lleve al cielo.

VIRGO

En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante. Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva. Aprende a escuchar a las demás personas y respetar sus ideas, no confundas tus sentimientos y define de una buena vez si lo que sientes por esa persona realmente es amor y si vale la pena arriesgarse por él o ella. Momento de mucha felicidad está por aparecer, volverás a sentir ganas de vivir y lograr cada uno de tus sueños. Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren para un rato o robarte lo que viene siendo la cuerpa. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni permitas que amistades del pasado regresen a destruirte tu presente. Se vienen oportunidades de crecimiento en los dineros y cambios en cuestión de amores, si tienes una relación deberás de pensar bien si es lo que quieres para ti. Hay oportunidad de viajes y de comenzar a concretar un negocio que tiene que ver con la venta de alimentos.

LEO

No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Una discusión con tu pareja en caso de tener podría ser la gota que derrame el vaso para la ola de declaraciones e historias del pasado que traerán al presente. Vienen muchas oportunidades para ti en muchas áreas de la vida, pero deberás de ser más inteligente antes de cometer cualquier error del cual te puedas equivocar. Medidos de semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente, no se sabe a ciencia cierta si tendrás un futuro prometedor, mejor disfruta tu presente como si fuera el último. Vienen días en los cuales debes comenzar a juntar un poco de dinero porque se va a presentar algunos problemas más adelante en los cuales necesitarás un poco de tus ahorros para pagar una deuda que va a resultar de último momento. Cuidado con cambios en tu alimentación pues podrías estar subiendo un poco de peso. No te dejes llevar por chismes dentro de tu familia que podrías hacerte salir de tus casillas.

CÁNCER

Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte, pero cuida tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos. Se podría comenzar a planear un viaje en cualquier momento y será con tus seres queridos, disfruta mucho y agradece a Dios y a la vida lo que llega a ti. No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tú quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro. Cuida mucho el ambiente de tu entorno pues estará lleno de intriga y malos deseos. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Tu dale vuelo a la hilacha y practica todo el camasutra recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Debes aprender hacer un lado situaciones tontas que no te lleven a ningún sitio. Números de la suerte son el 14, 34 y 56. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos.

GÉMINIS

Ten viene una inversión bastante buena que deberás de aprovechar, harás un negocio con miembros de tu familia. No esperes ya más de esa persona a la que tanto le has mendigado cariño y amor, no le importas y solo te ha utilizado este tiempo, aprende a valorarte y quererte un mucho y sobre todo a darte cuenta de que no necesitas de nadie para poder conseguir tu felicidad. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Vienen días de muchas oportunidades en el área de los negocios, pero deberás de ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores. Ten cuidado con situaciones que se podían presentar en estos días y que podrían ponerte algo tenso o de malas, hay días en que no te aguantas y quisieras mandar todo a la fregada, ten calma y comenzarás a ver la luz en todos los sentidos de tu vida. No es momento de caer en provocaciones las cuales en su mayoría vendrán de personas que no han construido nada en su vida.

TAURO

Es posible que una persona de tu pasado se ponga en contacto contigo y buscará la manera de volver acercarse a ti a sacar algo de provecho. Cambios de última hora y un amor de tierras lejanas está por llegar. Viene días muy buenos en los cuales tendrás que reflexionar mucho sobre lo que quieres y esperas de la vida en estos momentos. Noticias inesperadas te alegrarán el día, deberás de ser muy inteligente para no caer en provocaciones. Cuídate de dolores en el estómago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado. Es posible que si tienes una relación todo se lo lleve la que lo trajo pues te vas a enterar de ciertas infidelidades o mentiras que te ha dicho tu pareja. No trates de meter las manos al fuego por personas que no lo harían por ti. Trata de llevar una vida más sana, cuida más lo que comes y trata de ejercitarte más para lograr cada meta y objetivo que te planees. Ten mucho cuidado con un viaje que estás próximo a realizar pues las cosas no podrían salir como quieres y has esperado. Se vienen cambios en la salud, trata de cuidarte un poco más para evitar problemas que tengan que ver con infecciones.

ARIES

No dañes a quien te busca, quiere y está siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Un viaje y empezarás a planear algo para el cumpleaños de una amistad en el siguiente mes. Cuidado con infecciones que estarán muy próximas en estos días y cambios de última hora. En cuestión de la salud deberás cuidarte de problemas en tu estómago por infecciones que podían hacer que termines en cama por unos días. Prepárate para un viaje el cual iniciará cuando menos te lo esperas y será con personas muy queridas. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Llévate las cosas despacio si te apresuras podrías echar todo a perder. Momentos de mucha incertidumbre están por aparecer, tu familia constituye la parte más importante y al verlos mal a ellos tu ánimo se va a lo suelos, aprovecha a tu familia y trata de consentirlos más que nunca. Te vienen cambios muy buenos en el amor en caso de no tener una relación deberás de irte preparando porque en cualquier momento el amor tocará tu puerta y vendrá cargado de muchas cuestiones positivas,