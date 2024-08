Horóscopo de Mhoni Vidente del 23 al 25 de agosto de 2024

Mhoni Vidente ha consultado sus oráculos para decirte qué te espera en el fin de semana del 23 al 25 de agosto. Consulta las predicciones de tu signo del zodiaco, de la mano de la famosa astróloga.

Aries

En estos días del fin de semana recuerda que tu signo necesita reinventarse en todos los sentidos y más en lo físico, que una de las cualidades del Aries es ser muy vanidoso y le gusta que lo volteen a ver y por eso te recomiendo una dieta llena de verduras junto con proteínas y, sobre todo, tomar mucha agua para que te mantengas en forma y lo fundamental para tu signo es caminar mucho para que tengas más contacto con lo divino y a parte te va a servir para mantenerte en forma.

No necesitas de grandes rutinas de ejercicio, tu signo hace que tu cuerpo inmediatamente reciba las beneficios de la dieta y el caminar y te verás atlétic.

Recuerda que tu punto débil es el estómago y el intestino perezoso por eso es importante el comer más saludable.

Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 27 tu color es el azul. Fin de semana de trabajar desde tu casa y el poner un negocio propio para sacar un ingreso extra.

Recibes una invitación a una boda de un familiar, un amor del pasado te busca para reclamarte un chisme trata de arreglar todo en paz. Fin de semana de comprarle un regalo a alguien muy especial del signo de Capricornio o Leo que son tu pareja ideal.

Tauro

Para el signo de Tauro lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad todo lo que comiences, sobre todo una buena rutina de ejercicio y mantener controlada su alimentación por eso es muy necesario comer más verduras y carnes rojas para que tu cuerpo este en forma, seguir un régimen de ejercicio con un buen entrenador que te ayude hacer tu rutina y hacer mínimo tres días a la semana y no lo veas como una obligación, trata de disfrutar todo lo que realices y así no llegarás a fastidiarte.

Recuerda que tu energía sexual es muy fuerte y con un buen cuerpo atlético te verás más deseado.

Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 00, 19 tu color es el rojo, te invitan a un negocio este sábado que estarás conociendo personas muy interesantes en tu vida.

Cuídate de problemas de infección de garganta, trata de cuidarte de los cambios de tiempo.

Decides empezar un curso los sábados de idiomas y ventas, haces unos cambios en tu casa para vivir más cómodamente.

Géminis

Lo más importante en el signo de Géminis es quitarte los vicios como el alcohol, cigarro y drogas para que puedas llevar una dieta y ejercicio adecuado para tu organismo.

Recuerda que tú eres el signo más fuerte mentalmente por ser dos a la vez y si te lo propones lo vas a lograr una vida más saludable, pero también eres el signo más desordenado así que trata de quitarte esos malos hábitos de comidas chatarra y comer mucho en las noches.

Tu dieta es muy sencilla deja a un lado las harinas y chocolates y el consumir mucha proteínas y tomar agua de frutas en el día y seguir una régimen de ejercicio dos días a la semana, pero preferentemente en la tarde noche, hacer tu rutina para que tu cuerpo así pueda desestresarte de la tensión del día y estar mejor mentalmente.

Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 03,44 tu color es el blanco.

Recuerdas mucho un amor del pasado trata de hablarle y regresar que siempre es bueno una nueva oportunidad del signo de Aries, Libra o Sagitario.

Cuida tu dinero y trata de gastar solo lo necesario, recuerda que en el mes de septiembre te toca hacer muchos pagos.

Cáncer

El signo más desidioso y difícil de mantener una rutina de ejercicio del Zodiaco casi no le gusta las dietas y detesta que tenga que hacer algo que no le interesa.

Un problema este signo es que es muy impulsivo para comer a deshoras y más en la noche, pero lo mejor de tu signo de Cáncer es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene saludable, es decir, son de buena genética humana.

Recuerda que tu punto débil es que comes muchos antojitos y no llevas un régimen de alimentación balanceada y eso te afecta tu intestino por eso casi la gordura se te acumulada en el área del abdomen.

Tu recomendación es tener más fuerza de voluntad y buscarte un aliciente para estimular tu régimen como un nuevo amor, poner una fotografía tuya en el refrigerador para saber cómo quiere estar físicamente y verás que en menos de tres meses te verás de lo mejor.

Tendrás una invitación salir de viaje estos días, compras muebles para tu casa, terminas con una relación amorosa y comienzos otra casi al mismo tiempo es que el Cáncer no sabe estar sin pareja.

Tus números de la suerte son para este domingo son 03, 25 tu color es el verde.

Leo

El signo más fuerte y vigoroso del Zodiaco por eso es el rey de la selva casi nunca se enfermedad y siempre buscan verse de lo mejor y saludables por eso no sabes estar encerrados y siempre buscan la libertad en todos los sentidos.

Una buena rutina de ejercicio hace que se vean de lo más deseados y sobre todo llenan su ego.

En cuestión de alimentación solo deben dejar el alcohol y cerveza para así evitar el estómago y cansancio, recuerda que no compres ropa todavía hasta que ya hayas bajado de peso y la pueda lucir más.

Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 02, 33 tu color es el amarillo, recibes un dinero que no esperabas por parte de la venta de una propiedad.

Te busca un amor nuevo para invitarte a salir del signo de Géminis o Sagitario, decides cambiarte de casa o irte a vivir cerca de tu familia.

Te invitan a un negocio los fines de semana tu acéptalo que te va ir de lo mejor. Trata de cuidar a tu familia, recuerda que eres el pilar de tu casa. Decides cambiar el celular por uno más reciente.

Virgo

El signo más desordenado del Zodiaco por eso necesitas siempre una dieta constante y variada para que su organismo se mantenga en forma y un régimen de ejercicio adecuado a sus necesidades, por ejemplo, el caminar en compañía de alguien más porque como les gusta mucho platicar eso les ayuda a seguir con su régimen de ejercicio.

Recuerda que tu signo se puede ayudar en varios métodos de cirugía estética y aparatos de adelgazamiento que tu objetivo principal es verse bien y no importa cómo lograrlo, pero cuando llegas a verte de lo mejor tu signo siempre se mantiene en forma.

Tendrás una invitación a un negocio en este fin de semana, cuida a tu papi va a estar un poco enfermito de los pulmones.

Tus números de la suerte para este domingo son 13, 40 tu color es el blanco, te invitan a trabajar en otro país o cuidad acéptalo que te va ir muy bien.

Te llega una sorpresa que no esperabas por parte de un trámite legal, un amor del signo de Aries o Capricornio te va a buscar para regresar a estar juntos. DecideS festejarte este domingo con tu familia y amigos.

Libra

Estas en el momento ideal de sentirte y verte de lo mejor, pero solo recuerda que lo más importante es la constancia y ya no pidas opiniones a los demás cómo te ves, así que trata darte ánimos tú mismo y seguir adelante para verse de lo mejor, por eso te recomiendo ya un régimen de ejercicio y alimentación más saludable.

Recuerda que nosotros somos lo que comemos así que trata de hacer esta dieta. Tu signo tiende a engordar fácilmente por los problemas hormonales y de nervios por eso te recomiendo un chequeo médico primero y de allí ya empezar una buena dieta que te beneficie en tu salud y bajar la grasa del abdomen y comenzar una rutina de ejercicio como caminar y yoga para que ejercites todo tu cuerpo y verás los resultados muy pronto.

Te llega un invitación a salir de viaje para ver a unos familiares en este domingo, recibes un dinero que te debían, ten cuidado con los pleitos trata de controlar tus impulsos con tus amigos. Ya no des vuelta al amor quédate con quien más te quiera y verás que vas a ser muy feliz.

Tus números de la suerte para este sábado son 06, 55 tu color es el verde.

Escorpio

El signo más deportista y sexual del Zodiaco y eso hace que siempre se quiere ver bien para los demás pero tiene un punto débil que es su temperamento tan fuerte y cuando se desanima deja por completo, su régimen de ejercicio se hace muy perezoso, por eso te recomiendo buscarte un buen estímulo para ser constante en la dieta más saludable y dejar un poco el alcohol y la comida chatarra que eso te hace engordar lo que ya habías bajado de peso,recuerda tener más fuerza de voluntad.

Cuídate de las traiciones amorosas y es mejor alejarse de personas que no son buenas para tu signo, recibes una invitación para trabajar en un evento de social de televisión o comunicaciones.

Trata de seguir con tus estudios y tomar un curso los fines de semana de marketing y publicidad, que eso te va a ayudar en tu futuro.

Trata de ahorrar para tu futuro no vivas tanto el momento, un amor nuevo se hace presente del signo de Piscis o Cáncer, tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 08, 16 tu color es el amarillo.

Sagitario

En este fin de semana te vas a hacer el propósito de cambiar por completo tu forma de pensar y mantenerte lo más positivo que se pueda.

Recuerda que tu signo es fuego y ante las adversidades eres el más capaz de sobrellevar situaciones críticas.

Para mantener tu físico más atlético y saludable se te recomienda llevar una buena rutina de ejercicio y sobre todo no cenar tanto y dejar a un lado las harinas y el alcohol.

Recuerda que el Sagitario es el que todos voltean a ver siempre a donde llega y trata de quedar bien con los demás por eso es muy importante mantener una vida ordena y verás cómo te vas a sentir de lo mejor.

Lo que necesitas es tomar mucha agua para que cumplas tu objetivos más rápido, decides sacar todo lo que no utilizas de tu closet y renovar tu guardarropa.

Te busca un amor del pasado para volver, trata de tener en orden toda tu papelería de escuela y trabajo que la vas a necesitar y actualiza tu curricular.

Tus números de la suerte para este viernes son 09, 66 tu color es el naranja. Te llega un regalo de última hora que te va a gustar mucho.

Trata de no guardar rencores con tu familia que es el momento en convivir en paz.

Capricornio

Tu signo es el más extremista en todo lo que realiza y en cuestión de alimentación y ejercicio que cuando se lo propone lo hace, pero cuando se aburre deja todo y vuelve a las fiestas y alcohol por eso es muy importante mantener una buena actitud y sobre todo no dejarte influir por otras personas a que no lo hagas una vida saludable.

Recuerda que tu signo es el más presumido y por eso siempre quiere que deseen todo lo que se ponga de ropa y por eso necesitas empezar ya un régimen de alimentación de proteínas y más verduras.

En cuestiones de rutina de ejercicio lo mejor es hacer más pierna y muslo porque son tu punto débil así que aplicarse en eso de tu cuerpo.

Recuerda que siempre debes cuidar tu piel de infecciones porque es tu punto débil, tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 30, 76 tu color es el rojo.

Recuerdas mucho un amor que se fue de tu lado trata de hablarle para regresar que se vale otra oportunidad. Haces pagos de colegiatura y decidas tomar un curso de idiomas los sábados.

Acuario

Tu signo es más extrovertido y sociable del Zodiaco y se caracteriza por siempre estar en los mejores eventos y por eso busca el verse bien con lo que se ponga de ropa, recuerda que el Acuario su punto débil el espejo o sea la vanidad le encanta que todo los volteen a ver y que su pareja este igual de atlética no le gusta la gordura ni verse mal, pero su punto débil es ser el mejor amigo o ser el peor enemigo nunca encuentran el punto medio y eso hace que siempre estés con en conflicto en tu contorno de amistades, trata de cambiarlo para estar en paz.

Eres más deportista de todos los signos, pero tu punto débil es la cintura y el exceso de grasa en el abdomen por eso en cuestión de alimentación trata de hacer una dieta de proteínas y tomar muchos líquidos saludables.

Tendrás un invitación a salir de viaje para el mes de septiembre, tus números de la suerte para este sábado son 15, 99 tu color es el amarillo.

Trata de ahorrar y no comprar lo que no vas utilizar son tiempos de guardar.

Piscis

Este fin de semana va ser de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja estable.

Es muy importante que te veas de lo mejor debemos recordar que tu signo es propenso a ser muy desordenado en la alimentación y que le gusta mucho los pasteles y las grasas por eso necesita llevar un régimen de ejercicio más estricto y obligarte hacer mínimo tres veces a la semana una rutina de ejercicio donde tú te sientas cómodo y veas resultados en tu físico.

Trata de cuidarte mucho de no comer en la calle para que no tengas problemas de enfermedad e infecciones.

Sales de viaje para pasar con tu familia un tiempo, recibes un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 01, 18 tu color es el azul.

Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad así que no le digas no al amor.

Te hacen un regalo de ultima hora que te va gustar mucho, cuidado con el seguro de tu coche, trata de pagarlo para que lo tengas en orden todo.

Decides este fin de semana arreglar toda tu papelería de escuela y trabajo para tenerlo en orden, preparas un viaje para el mes de septiembre.

