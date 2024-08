La FDA aprobará pronto un nuevo refuerzo contra el covid

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se prepara para dar luz verde a una nueva actualización de la vacuna contra el Covid-19 este jueves, según informan dos fuentes cercanas a la agencia. Esta será la tercera vez que las vacunas se modifican desde su lanzamiento inicial, con el objetivo de alinearlas con las variantes del virus que están circulando actualmente. Las vacunas, que se espera estén disponibles en cuestión de días, llegan en un momento crucial, cuando Estados Unidos enfrenta un resurgimiento de casos y hospitalizaciones por Covid-19.

En este contexto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron recientemente que el número de personas que dieron positivo en las pruebas de Covid-19 sigue en aumento. Además, las visitas a urgencias relacionadas con el virus han experimentado un crecimiento sostenido desde mediados de mayo, y las hospitalizaciones también muestran una tendencia ascendente.

Las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna están específicamente formuladas para atacar la cepa KP.2, una descendiente directa de la variante JN.1, que fue altamente contagiosa durante el invierno pasado. Ambas farmacéuticas comenzaron la producción de estas dosis en junio, tras la recomendación de la FDA de actualizar las fórmulas para que coincidieran con las cepas predominantes en Estados Unidos en ese momento. Además, la farmacéutica Novavax también ha desarrollado una nueva vacuna enfocada en la cepa JN.1, aunque los CDC señalan que tanto JN.1 como KP.2 ya han casi desaparecido de la circulación.

El panorama actual de las variantes del virus está dominado por cepas hermanas de KP.2. La cepa KP.3.1.1 es responsable de aproximadamente el 36% de los casos nuevos, mientras que KP.3 representa alrededor del 17%. Aunque todavía no se tiene certeza de la efectividad exacta de las nuevas vacunas contra estas variantes, los expertos confían en que proporcionarán una protección significativa contra las formas graves de la enfermedad. Un portavoz de Pfizer ha declarado que los datos presentados ante la FDA demuestran una respuesta inmunitaria “sustancialmente mejorada” contra múltiples variantes en circulación, incluida la KP.3, en comparación con versiones anteriores de la vacuna.

John Moore, profesor de microbiología e inmunología en el Weill Cornell Medical College, ha señalado que existen pequeñas diferencias en la secuencia genética entre las variantes, pero considera que estos cambios no alteran significativamente el panorama general. La variante KP.3.1.1, por ejemplo, comparte similitudes con JN.1 y KP.2, aunque presenta algunas mutaciones adicionales que podrían facilitar su propagación.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, ha comentado en entrevistas previas que el Covid-19 probablemente se convierta en una enfermedad endémica en los Estados Unidos, lo que implica que el virus seguirá un patrón relativamente predecible a largo plazo. Esto podría llevar a la necesidad de una vacuna actualizada contra el Covid-19 cada año, similar a lo que ocurre con la vacuna contra la gripe.

A pesar de la disponibilidad de las nuevas vacunas, la aceptación sigue siendo un desafío. Hasta el 11 de mayo, solo el 22,5% de los adultos había recibido la vacuna actualizada del año pasado, y apenas el 14,4% de los niños entre 6 meses y 17 años se había vacunado. Para este otoño, los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses reciban las nuevas vacunas. Sin embargo, algunos especialistas, como el Dr. Isaac Bogoch, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto, consideran que la decisión de vacunarse debe ser individual, especialmente para los adultos jóvenes y saludables.

El Dr. Paul Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women’s de Boston, sugiere que podría ser más beneficioso esperar hasta octubre, cuando los casos de Covid-19 tienden a aumentar, para obtener la vacuna. Sin embargo, reconoce que no hay riesgo en vacunarse de inmediato, aunque la protección inicial podría no durar toda la temporada invernal.

En cuanto a la accesibilidad de las vacunas, la mayoría de las personas con seguro médico no deberían enfrentar costos adicionales, siempre que utilicen un proveedor dentro de la red. Para quienes no tienen seguro, la situación podría ser más complicada, ya que el financiamiento para las vacunas gratuitas podría agotarse en agosto, aunque existen algunas opciones limitadas a través de centros de salud comunitarios y otros programas gubernamentales.