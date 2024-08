Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 23 al 25 de agosto

El thriller psicológico con toques de terror es el debut como directora de la actriz Zoë Kravitz, protagonizado por Channing Tatum y Naomi Ackie: “Blink Twice”. La interpretación moderna de la película de 1994 del mismo nombre: “The Crow”. La serie original de HBO que se sitúa dos décadas después de la premiada película brasileña: “City of God: The Fight Rages On”. El documental que sigue a un grupo extraordinario de orangutanes en las selvas de Sumatra: “Secret Lives of Orangutans”.

En una gala benéfica para recaudar fondos que él mismo organiza, el multimillonario de la tecnología Slater King (interpretado por Channing Tatum) conoce a una mesera que prepara cócteles, Frida (Naomi Ackie). La chispa entre ellos es inmediata. Él la invita a unirse a él y a sus amigos en unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Es un paraíso. Las noches salvajes se mezclan con días bañados por el sol, y todos lo están pasando de maravilla. Nadie quiere que este viaje termine, pero cuando comienzan a suceder cosas extrañas, Frida empieza a cuestionar esta perfecta realidad. Hay algo que no está bien en este lugar. Frida tendrá que descubrir la verdad si quiere salir con vida de esta fiesta. Este thriller psicológico con toques de terror es el debut como directora de la actriz Zoë Kravitz. El elenco se completa con nombres tan conocidos como los de Christian Slater, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment y Geena Davis. “Blink Twice” se estrena hoy en cines y estará más adelante disponible en Amazon Prime Video.

Bill Skarsgård y FKA twigs en The Crow. Crédito: Larry Horricks, Lionsgate | Cortesía

“Cuando alguien muere, un cuervo lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces algo tan terrible ocurre, que el alma no puede descansar”. Eric Draven (Bill Skarsgård) y Shelly Webster (FKA twigs) forman una pareja perfecta. Cuando son brutalmente asesinados debido al pasado de ella, Eric volverá transformado para vengar a su verdadero amor sacrificándose a sí mismo. “The Crow” es una interpretación moderna de la película de 1994 del mismo nombre. Estreno en cines.

City of God: The Fight Rages On. Crédito: HBO | Cortesía

Esta serie de 6 capítulos original de HBO que se estrena el domingo 25 en Max nos sitúa dos décadas después de la premiada película brasileña. La trama toma como punto de partida al fotógrafo Buscapé a principios de los 2000, cuando la liberación de un joven narcotraficante vuelve a poner a Cidade de Deus en disputa. Los residentes se hallan atrapados entre narcotraficantes, milicias y autoridades públicas, pero la necesidad de escapar de este círculo hace que la comunidad se una para enfrentarse al opresor.

Secret Lives of Orangutans. Crédito: Cortesía | Netflix

Los orangutanes no solo son uno de nuestros parientes más cercanos, sino que quizás son más parecidos a nosotros que cualquier otro gran simio. Narrado por David Attenborough, este documental que ya está disponible en Netflix sigue a un grupo extraordinario de orangutanes en las selvas de Sumatra. En el centro de esta historia está Eden, una orangutana de 8 años, que está a punto de enfrentar el momento más desafiante de su vida.

Documental que cuenta la historia real del científico Tommy Thompson, quien sorprendió al mundo en 1989 al recuperar tres toneladas de oro del fondo del Océano Atlántico, provenientes del naufragio del SS Central America en 1857. Ya en NatGeo, Hulu y Disney+.