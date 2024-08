Revelan fotos del sitio donde fue secuestrado “El Mayo” Zambada

El aparente secuestro que sufrió Ismael “El Mayo” Zambada y que derivó en su captura en territorio estadounidense, ha sido motivo de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de dicha investigación, la dependencia dio a conocer que localizó la propiedad en donde se habría registrado la traición hacia el líder del Cártel de Sinaloa, y desde donde salió el avión en el que se encontraba “El Mayo” junto con Joaquín Guzmán López.

La Fiscalía mexicana difundió a medios de comunicación una serie de fotografías de lo que parece ser la hacienda Huertos del Pedregal, ubicada en Culiacán, Sinaloa.

‼️Vehículo, pista e inmueble localizó #FGR donde se secuestró y después volaron ilícitamente al capo Ismael *El Mayo* Zambada ‼️



Es parte la investigación x secuestro, homicidio, lesiones y desaparición forzada‼️



Esto refuerza + la teoría del plagio del Mayo y asesinato de Cuen pic.twitter.com/Z3vdY6aJB9 — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) August 22, 2024

Dicho lugar fue mencionado por Zambada García en la carta donde aclaró que fue víctima de un secuestro para poder ser entregado a la justicia de Estados Unidos, y donde, según el narcotraficante, también fue asesinado Héctor Melesio Cuén, diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las imágenes difundidas por la FGR muestran parte del inmueble, la camioneta a la que habrían subido al Mayo una vez retenido, así como la pista de aterrizaje que fue usada por los pistoleros y el piloto para el traslado.

Sin proporcionar la ubicación exacta del sitio, la Fiscalía afirmó que la parte exterior de la propiedad “ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal”.

La versión de “El Mayo”

Con las fotografías divulgadas por las autoridades mexicanas, se confirma la versión de Ismael Zambada a través de su carta, en la que detalló parte del secuestro planeado por Joaquín Guzmán López.

El líder criminal afirmó que fue convocado a una reunión en donde se encontraría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el político Héctor Melesio Cuén.

“Llegué un poco temprano. Vi un gran número de hombres armados con uniformes verdes que supuse eran sicarios de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Estaba acompañado por cuatro elementos de seguridad, dos de los cuales se quedaron fuera del perímetro”, escribió Zambada García, afirmando que el encuentro se dio a las 11:00 horas en un rancho denominado Huertos del Pedregal.

“Luego me forzaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante todo este calvario, fui sometido a abusos físicos que resultaron en lesiones significativas en mi espalda, rodilla y muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, relató.

Por último, respecto a la muerte de Melesio Cuén, detalló: “Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte”.

