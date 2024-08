Ya sabemos quiénes financiaron a Elon Musk en la compra de Twitter

Un juez federal en San Francisco ha ordenado la divulgación de documentos confidenciales que revelan los nombres de los inversores que apoyaron la adquisición de Twitter, ahora conocida como X, por parte de Elon Musk. Esta decisión ha sacado a la luz la lista de accionistas vinculados a X Holdings Corp., exponiendo a algunos de los más influyentes empresarios y firmas de capital de riesgo de Silicon Valley, además de figuras sorprendentes del mundo del entretenimiento.

Inversores clave: Sorprendentes revelaciones

Una de las revelaciones más sorprendentes fue la implicación de Sean “Diddy” Combs, el famoso magnate de la música. Según los documentos, Combs invirtió una cantidad considerable en la compra, lo que subraya su interés en expandir su influencia más allá de la música y el entretenimiento.

Sin embargo, esta revelación llega en un momento complicado para Combs, quien actualmente enfrenta múltiples problemas legales. Las investigaciones federales se han intensificado tras las acusaciones de abuso sexual y tráfico humano que pesan en su contra, lo que ha generado dudas sobre el futuro de sus negocios y su reputación pública​

Además, se encuentran entre los inversores algunas de las firmas de capital de riesgo más prominentes del sector tecnológico. Andreessen Horowitz, una de las más respetadas en Silicon Valley, ha sido un apoyo crucial para Musk. Esta firma es conocida por su capacidad de detectar y apoyar a empresas tecnológicas con un alto potencial de crecimiento.

Otro inversionista notable es el príncipe saudí Alwaleed bin Talal al Saud, cuya participación subraya el interés internacional en la adquisición de Twitter. El príncipe, un inversor de larga data en la empresa, decidió continuar su apoyo a la plataforma bajo el liderazgo de Musk, lo que ha generado un mayor escrutinio sobre la influencia extranjera en plataformas de comunicación clave.

Jack Dorsey, cofundador y ex CEO de Twitter, también figura en la lista de accionistas. Dorsey ha mantenido una relación compleja con Musk y su decisión de mantener una participación significativa en la empresa sugiere un apoyo, al menos parcial, a la visión de Musk para la plataforma.

La batalla legal que condujo a la revelación

La publicación de estos documentos es el resultado de una batalla legal que comenzó en 2023, cuando ex empleados de Twitter demandaron a la compañía alegando que Musk violó sus acuerdos de arbitraje al no pagarles ciertas compensaciones tras la compra de la empresa.

En el curso de esta demanda, X Holdings había mantenido bajo sello la lista de accionistas, lo que llevó a un conflicto legal adicional por parte del Reporters Committee for Freedom of the Press, que abogó por la transparencia en la propiedad de la plataforma.

El juez Susan Illston, quien supervisó el caso, finalmente falló a favor de la apertura de estos documentos, argumentando que era de interés público conocer quiénes están detrás de una plataforma que desempeña un papel tan crucial en la configuración del discurso público, no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo.

La revelación de estos inversores llega en un momento en que X, bajo la dirección de Musk, enfrenta múltiples desafíos. Desde la controversia en torno a los cambios en las políticas de contenido hasta la difícil situación financiera reportada por algunos de sus propios inversores, la plataforma está en una encrucijada. Fidelity, por ejemplo, ha reportado una significativa disminución en el valor de su participación en X, lo que refleja las dificultades que enfrenta la empresa en el entorno actual.

Musk ha intentado revitalizar la plataforma con nuevas funciones, como opciones de suscripción y un chatbot de inteligencia artificial. Sin embargo, también ha realizado recortes de personal y ha ajustado las reglas de contenido de manera que, según algunos expertos, ha hecho que la plataforma sea menos atractiva para los usuarios y anunciantes tradicionales.

