Andrea Legarreta ya busca un nuevo amor

A poco más de un año de haber puesto fin a su matrimonio con el músico Erik Rubín, la conductora Andrea Legarreta confesó estar lista para darle una nueva oportunidad al amor y sacó a relucir que ya tiene a “varios pretendientes haciendo fila”.

En un encuentro reciente con la prensa, la presentadora de televisión apuntó a que luego de mucho tiempo de introspección llegó a la conclusión de que finalmente está preparada para iniciar una relación amorosa.

Destapó que han sido personas de su círculo cercano las que han motivado esta decisión: “Hace unos meses, desde que sucedió esto de la separación, hasta hace muy poquito tiempo, me había mantenido muy cerrada a eso. Luego me dicen amigas: ‘Te voy a presentar a alguien, alguien te quiere conocer’, incluso mis hijas me dicen ‘Oye, mami, date la oportunidad’“, dijo ante las cámaras.

Aunque en un principio fue difícil, reconoció que cada vez se siente más segura de encontrar nuevamente el amor: “Sí sería bonito alguien que me apapache’, pero sinceramente, por lo menos eso ya ha cambiado, eso ya es un paso, pero todavía como que lleguen y me presenten no, no me gustaría“, contó.

La también actriz, quien recientemente celebró su cumpleaños 53, reconoció que si bien está dispuesta a dar este paso, lo hará con mucha cautela, pues no quiere exponerse a un trago amargo.

“Tal vez la vida, si de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien y ver si está padre, también soy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado. No significa que salir con alguien vayas a tener algo o te vayas a casar“, expresó durante su charla.

Al ser cuestionada si se “lanzaría” a una relación sin compromisos, respondió: “Hoy por hoy te digo que no me gusta eso de los amigos con derechos, pero uno nunca sabe. La verdad es que al final yo creo que la vida uno tiene que ir resolviéndola a como se van dando las cosas“, finalizó.