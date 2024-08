Andrea Legarreta desmiente enemistad con Arath de la Torre

Si hay alguien que no ha tenido reparo en mostrar su lealtad y fanatismo por el cuarto Mar dentro de “La Casa de los Famosos México”, esa es Andrea Legarreta, quien recientemente hizo frente a un par de declaraciones en las que se aseguró que “no soportaba” al participante del reality, Arath De la Torre. ¿Cómo respondió la presentadora? Aquí te lo contamos.

Fue durante una charla con sus compañeros del cuarto Tierra que la participante de “Me Caigo de Risa” hizo referencia a la supuesta mala relación que el comediante mantiene con sus compañeros de escena en el programa “Hoy”, dando a entender que su permanencia en el matutino se acabaría una vez concluida su participación en el reality.

“A ver, aguántalo 10 años de programa… No, está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan”, expresó Echeverría en compañía de Agustín Fernández.

Andrea Legarreta ha pensado en retirarse de la televisión

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que dos piezas claves dentro de la producción de Televisa salieran a desmentir este hecho a la par de una supuesta “enemistad” entre Arath De la Torre y Andrea Legarreta.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la ex pareja de Erik Rubín lanzó un breve, pero contundente mensaje en el que dejó claro que su lazo con el también histrión data desde décadas atrás.

Andrea Legarreta llama “psicópata” a Adrián Marcelo

“Que digan misa… Años de conocerte y quererte, amigo. Te adoro y deseo lo mejor para ti y tu hermosa familia. Vamos, Arath“, expresó Andrea Legarreta desde sus historias, no sin antes proclamarse “#TeamMar”.

Por su parte, la productora de “Hoy”, Andrea Rodríguez, también salió en defensa del histrión y lanzó un contundente mensaje a Mariana Echeverría y Agustín Fernández: “Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años. Que lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo caras vemos”, declaró.