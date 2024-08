Antonio Portales sueña con ser convocado a la selección de México

Al otro lado de la línea telefónica responde Antonio Portales desde Escocia la llamada de La Opinión para asegurar que hasta el momento la directiva del Dundee United Football Club no le ha informado nada sobre alguna comunicación de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, para un posible llamado a la selección mexicana que comanda Javier Aguirre, pero que eso no implica tener la ilusión de ser tomado en cuenta para vestir por primera ocasión la playera verde.

“Contento de qué se empiecen a manejar estos rumores, ojalá que sean verdad, como siempre lo he dicho, yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer, me despierto todos los días enfocado en tratar de dar lo mejor de mí y mostrar el trabajo que hago aquí, tratando de dar cada partido lo mejor de mí, disfrutándolo”

Antonio Portales 🇲🇽 anotó en la goleada (6-1) del Dundee FC 🆚 Airdrie en la Copa de la Liga de Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Marcó su tercer gol en la Copa 🔥



🎥 Premier Sports pic.twitter.com/bOprsiokVA — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 17, 2024

“Estar en la selección es uno de mis sueños, uno de mis objetivos, por los cuales he luchado, es una motivación cada mañana, el poder representar a mi país y ojalá que se pueda concretar esta versión, me encantaría que se pudiera dar, pero mientras tanto yo estoy enfocado en lo que me corresponde”, destacó.

Hasta el momento Toño Portales ha avalado sus ilusiones con actuaciones sobresalientes que están llamando la atención desde Escocia, en un fútbol muy exigente desde el aspecto físico y donde el exjugador de Monterrey y Atlante, le ha tomado el pulso para seguir destacando.

¿Sería el sueño cristalizado?

Sin duda alguna, el sueño siempre ha estado a partir de qué me convertí en jugador profesional, el poder representar a mi país, siempre ha estado en mis objetivos y yo en lo personal, te podría decir es una motivación que siempre he tenido, porque amo al fútbol porque amo a mi país, imagínate hacer lo que más me gusta hacer y representar aparte a mi país, sería lo ideal.

¿Qué tan complicado ha sido adaptarte a Escocia, la liga escocesa, qué tanta diferencia hay con la Liga MX?

La verdad es que en los clubes donde estuve, con los entrenadores que tuve y me tocó trabajar siempre fui agarrando conceptos muy importantes en cuanto a mi posición es defensa central y siempre me ha gustado ver fútbol, digamos copiar por así decir ejemplos de defensa central, y creo que ese tipo de cosas que aparecen a lo mejor que para unos no son tan importantes para mí si lo son y creo que llegara un fútbol diferente, este tipo de cosas me han ayudado para adaptarme a todo lo que pasa aquí en el fútbol de Escocia, a estadios como el del Celtic y de otros equipos.

¿Por qué ir al fútbol de Escocia y no seguir en la Liga MX?

La verdad es que siempre fue mi sueño estar en Europa y ahora estoy en Escocia, porque fue de las oportunidades que se abrieron y dónde fue uno de los clubes que mostró mucho interés, no obstante que tenía también oportunidad del fútbol de México, pero yo estaba seguro de qué iba a tomar la decisión de estar aquí en Escocia, sin importar el tema económico, porque siempre fue mi sueño estar en Europa y siempre me llamó mucho la atención al fútbol de Escocia, como el de Países Bajos, de Bélgica y luego dar el salto a las Ligas Top.

¿Está cerca el Dundee United FC de jugar ligas europeas?

Estamos ahí, te puedo decir que en el torneo pasado, después de 21 años, el club entró dentro del top seis. Nos quedamos a un lugar de participar en las rondas para poder participar en las copas europeas, el equipo está ahí como está luchando duro. Tuvimos una pretemporada con un viaje a Japón, que nos hizo tener partidos de República Checa y que nos hace ver el roce para ver dónde estamos y no lo resentimos. Entonces eso quiere decir que estamos en el camino correcto.

Una panorámica desde Escocia de Antonio Portales, que está destacando en el fútbol escocés con el Dundee United y alza la mano para una posible convocatoria a la selección de México. Crédito: Cortesía

¿Cuál ha sido la mayor complicación de tu paso por Escocia?

Fíjate que ese aspecto cómo está la silla adaptación. Yo sabía que iba a ser complicado el adaptarte a otro país a otra cultura otra comida, pero han sido tantas mis ganas de trascender y como tal no lo he sentido un cambio, quizás si lo sientes, pero no le di tanta importancia, porque es cierto, vienes del otro lado del mundo a hacer lo que tú sabes hacer.

Entonces siempre he pensado y dicho, disfrútalo y siempre pensar en ir adelante, se puede decir del clima, muchas cosas no son iguales y se extraña como la comida mexicana, pero eso lo he dejado en segundo plano, porque yo he dicho yo vengo aquí a triunfar, por eso digo que no hay excusas ni la comida en el idioma, ni en el frío ni en lo que vives día a día, yo lo que quiero es triunfar.

¿Cómo vives el día a día en Escocia está tu familia?

Estoy solo aquí, soy soltero, estoy solo, pero afortunadamente mi papá vino hace poco con mi hermano y va a venir familia. Aquí tengo a unas familias que les llamo a mis ángeles, porque con personas que me han demostrado su cariño y aquí del otro lado del mundo. Me he encontrado dos personas mexicanas, y ahí hemos ido hacia delante.

👏🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿GOL(AZO) DE ANTONIO PORTALES ANTE RANGERS pic.twitter.com/j2EbnSG51h — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 14, 2024

Seguir leyendo:

-Atlante es campeón: los Potros de Hierro golean a Tampico Madero para ganar el título de la Liga Expansión MX

-Vuelve una enorme tradición: Atlante, a punto de regresar a jugar a la Ciudad de México

-¡Héroes! Jugador y técnico del Atlante salvaron a hombre de morir ahogado en Cancún