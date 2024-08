El América reafirma exigencias y metas con su propietario Emilio Azcárraga

La eliminación en la Leagues Cup a manos del Colorado Rapids fue un golpe muy duro para el orgullo del bicampeón de la Liga MX y por esa razón, este viernes de cara al duelo contra Puebla de este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la CDMX, el propietario del América, Emilio Azcárraga se presentó al entrenamiento del plantel dirigido por el brasileño André Jardine para reafirmar las exigencias del tricampeonato en el torneo Apertura 2024, así como la conquista de otros torneos como The Champions Cup y Campeones Cup ante el Columbus Crew.

Por esa razón, al finalizar la práctica en las instalaciones de Coapa apareció el dueño del equipo, Emilio Azcárraga para dialogar con toda la plantilla americanista y cerrar filas después del doloroso despiste que sufrieron en la competencia entre equipos de la Liga MX y de la Leagues Cup.

Emilio Azcárraga tuvo una charla con los jugadores después del fracaso en la Leagues Cup y antes de reanudar la Liga.



Todos los jugadores, incluido el recién intervenido quirúrgicamente, el chileno Igor Lichnovsky, así como cuerpo técnico, directiva y staff, escucharon el mensaje del jerarca de las Águilas y al mismo tiempo intercambiaron puntos de vista y pusieron sobre la mesa el compromiso de dejar hasta la piel en busca de todos los títulos que disputen en el presente año futbolístico.

Sobre la charla, el técnico brasileño André Jardine no pudo ocultar la satisfacción y tranquilidad de saber que cuentan con el apoyo de la cabeza de la organización para seguir luchando, sobre todo porque les hizo mención de que en el fútbol se puede ganar o perder, pero en el América, la consigna siempre será buscar títulos y no aceptar excusas.

​“Sabemos donde estamos parados, el patrón siempre habla con dos corazones, el de un aficionado apasionado por América y otro como dueño del club, sabemos que es quien trabaja tanto para construir este club y luchar por estar en el momento que estamos.

Sabemos cuanto le gusta y trabajó para estar en este momento con América en esta estructura, es un club que paga al día a todos, que tiene estructura, que on para de crecer en todas las instancias, es un club muy bien llevado y como todos, tiene expectativas altas”, destacó el estratega que reiteró su compromiso por luchar por llevar al América de nueva cuenta a la cima.

Jardine también añadió que: “Es un poco este sentimiento de frustración, mostrar lo importante de cada competencia, es importante escuchar del patrón cuanto queremos ser campeones en torneos que no sean solamente mexicanos, que la marca América crezca, que trabajemos para que esto suceda con más fuerza.

Fue una plática larga y nos colocamos de su lado, el mismo lado en el que sentimos frustración, tristeza, sentimiento de no haber sido competentes, es un pésimo sentimiento porque la responsabilidad es nuestra. Es bueno escuchar esto de nuestra parte, que vea que estamos comprometidos y queremos responder a partir de mañana, dar respuesta fuerte”, aseguró el director técnico sudamericano.

André Jardine también resaltó la importancia para toda la plantilla de tener este tipo de encuentros con el dueño del equipo para que todos tengan en la mente cuáles son los sentimientos y exigencia de la gente que trabaja para que nada le falte al equipo.

André Jardine valoró la visita del dueño del América Emilio Azcárraga al plantel de las Águilas para reafirmar exigencias y cerrar filas para la reanudación del torneo Apertura 2024. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Es importante. El club es un gigante no solamente de México, es u gigante de todas las Américas, tiene una de las mayores aficiones del mundo. Es importante que el patrón muestre sus sentimientos, sensaciones, recordar a todos donde estamos parados, lo que representan en cada competencia que jugamos, lo que es representar a este club.

Nos sentimos dolidos todos, desde el presidente hasta todo el staff, estábamos muy enganchados en buscar un título más, no mentimos sobre este tema, no desvaloramos la Leagues Cup. Teníamos ganas de estar en instancias finales, fracasamos, no conseguimos el objetivo. Es un momento importante, para reagrupar fuerzas, estar juntos, cuerpo técnico, jugadores y staff para empezar un nuevo camino rumbo a otro objetivo”, aseguró Jardine.

