Las petroleras deben pagar por la contaminación causada

Tres leyes concebidas para acelerar la limpieza de pozos petrolíferos – que son, como es bien sabido, una principal fuente de contaminación ambiental y de enfermedades respiratorias y otras en las comunidades donde se encuentran – están listas para una votación trascendental en la Legislatura de California en Sacramento. Sin embargo, la oposición de las grandes petroleras en este momento crucial es tenaz, y está bien financiada gracias a las ganancias récord de las corporaciones industriales y del poder de sus cabilderos.

Por su parte, los defensores del medio ambiente, los promotores de estas leyes, han convocado a una de las últimas movilizaciones de la sesión legislativa y llaman a la comunidad a participar en ella y a ayudar su esfuerzo de todas las maneras posibles. Merecen nuestra atención.

El acto público se ha convocado para este lunes, 26 de agosto, al mediodía en la esquina suroeste del Capitolio estatal (esquina calles 10th y N St), un lugar habitual para las expresiones públicas en la sede californiana.

En otras columnas he tratado detalladamente el tema de los problemas de salud causados por la crisis del medio ambiente y del cual sufren más que nada las comunidades de bajos recursos – donde abundan los afroamericanos, los inmigrantes, los latinos – así como los esfuerzos que tanto legisladores como dedicados activistas han estado invirtiendo en los últimos años para detener el proceso de deterioro, para acelerar el mejoramiento de nuestros suelos y especialmente para que los responsables por esto paguen de manera tal que los damnificados reciban la atención médica correspondiente.

Los tres proyectos de ley son:

La AB 1866 de Gregg Hart, que representa en la Asamblea al distrito 37 con sede en Santa Bárbara, bajo el nombre de “Limpieza de pozos inactivos” y que obligaría a las compañías petroleras a limpiar sus pozos inactivos mucho más rápido de lo que lo hacen actualmente.

La AB 2716 o Ley de Responsabilidad de Pozos de Baja Producción de Isaac Bryan, que representa en la Asamblea al distrito 55, Culver City, y que establecerá multas contra las compañías que operan pozos de baja producción cerca de las viviendas en el área de Inglewood. La pena sería de $10,000 al mes por cada pozo.

Finalmente, la Ley de Elección y Seguridad Ambiental Local, o AB 3233 de la asambleísta Dawn Addis, representante del distrito 30 con sede en San Luis Obispo, cuya meta es aumentar la protección que se le concede a los gobiernos locales para “restringir la producción de petróleo y gas en sus jurisdicciones”.

Tanto Addis como Bryan participarán en la reunión.

Las tres mociones de ley deben debatirse y votarse en el pleno de la Legislatura para que una vez aprobadas estén a disposición del gobernador Gavin Newsom para su aprobación final.

Los organizadores llaman el acto conjunto en pro de las tres propuestas de ley “Hagamos que los contaminadores paguen”, y esperan la presencia activa de más de “20 grupos de defensa del clima, la salud pública y la igualdad de oportunidades”, como reza un comunicado de prensa difundido este jueves. La lista de los grupos participantes se proporciona al final de este informe(1).

También informan que más de 100 organizaciones han expresado su apoyo a las tres mociones de ley.

Entre los responsables por la movilización que favorece el paso de estas tres leyes y numerosas medidas medioambientalistas adicionales que protejan a la población, están los activistas detrás de la campaña “Que no te engañen” (en español en el original). Se trata de una coalición liderada por Physicians for Social Responsibility Los Angeles, Central California Environmental Justice Network, Comité Cívicos del Valle y Latino Equity Advocacy & Policy Institute (LEAP).

Al respecto me explican los organizadores en un correo electrónico que “la campaña surge tras la reciente derrota de la industria petrolera que intentó revocar la ley SB 1137, que restringe la perforación petrolera cerca de las comunidades”. Y agregan: “La oposición del público obligó a la industria a retirar su propuesta electoral después de invertir en ella 61 millones de dólares”. La oposición es liderada por grupos de cabildeo que representan a la industria: la Asociación Independiente del Petróleo de California y la Asociación del Petróleo de los Estados del Oeste (con las siglas CIPA y WSPA por su nombre en inglés, respectivamente).

Leo como en sus declaraciones ante los comités durante el proceso legislativo, los representantes de estas organizaciones pusieron en tela de juicio la información presentada en las propuestas de ley, afirmaron que tanto los asambleístas proponentes y especialmente las organizaciones de base “simplemente no entienden en absoluto a la industria”, advirtieron que de esa manera Estados Unidos le estaría entregando las llaves a China, insinuaron que hay intereses monetarios para quienes apoyan las leyes y proporcionaron detallada información sobre los costos desmesurados que la puesta en marcha de estas leyes supuestamente derivarían.

En una columna sobre un evento anterior de apoyo a estas y otras leyes ambientalistas, publicado aquí el 21 de mayo, cité a la senadora estatal Caroline Menjívar, quien “dijo que las empresas contaminadoras ganaron 9,000 millones de dólares en los últimos dos años, mientras soltaban mil millones de galones métricos contaminantes en la atmósfera”.

No debemos olvidar este dato concreto, crudo, de la vida real. Las leyes de combate a la polución ambiental son cruciales para la supervivencia de nuestras comunidades. Tenemos que apoyarlas hasta que terminen de aprobarse. Y luego, tenemos que velar por que sean respetadas. Para que se cumplan.

—

(1) Estas son las organizaciones participantes: California Environmental Justice Alliance, Central California Environmental Justice Network,Center for Biological Diversity Action Fund,Consumer Watchdog, California Environmental Voters, Sierra Club California, NextGen,The Climate Center, California Green New Deal Network, CA Youth vs. Big Oil, California Religious Action Center of Reform Judaism (RAC-CA), Greenpeace USA, Food and Water Watch, Climate Health Now, Last Chance Alliance, Oil & Gas Action Network, Sunflower Alliance, Protect Monterey County, Sacramento Climate Coalition, Third Act Sacramento, 350 Sacramento, 350 Bay Area Action