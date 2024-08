Checo Pérez saldrá quinto lugar tras una dura clasificación en GP de Países Bajos

Sergio “Checo” Pérez tuvo una destacada clasificación y saldrá en quinto en el GP de Países Bajos. Lando Norris se impuso en Zandvoort por delante de Max Verstappen y su compañero de escudería Oscar Piastri en la parrilla de salida de este sábado.

Por su parte, el piloto mexicano tuvo solo un juego de gomas blandas por un incidente con Hamilton en la Q1 que le obligó a usar dos juegos en esa primera ronda.

Checo Pérez mejoró respecto a otros grandes premios su ritmo a una vuelta para acabar quinto, a siete décimas de Norris, y saldrá por detrás del británico George Russell (Mercedes), que acabó cuarto.

“Ha sido una clasificación difícil por el viento racheado, porque cada vuelta era distinta y solo puedo estar contento por el segundo lugar, sobre todo tras la jornada del viernes, en la que faltó ritmo”, afirmó Verstappen tras la prueba.

Con 78 puntos de ventaja sobre Norris, Verstappen argumentó que el coche “no es el más fácil de pilotar”, aunque recalcó que más allá de las complicaciones para enderezarlo en las curvas once y doce, “el resto de la vuelta fue buena” por lo que esperó que el coche “rinda mejor” este domingo.

Checo Pérez mejoró en gran forma en comparación a pruebas libres

Checo Pérez no tuvo una buenas pruebas libres al quedar en la posición 12 en dos clasificaciones.

“Así es como hemos estado en las últimas carreras, así que no es una sorpresa, pero tenemos que trabajar para encontrar un poco más de forma de cara a la calificación de mañana”, subrayó Verstappen.

Por su parte, Pérez recalcó que han podido probar la puesta a punto de la clasificación y “parece y se siente un poco mejor de lo que muestra el orden de hoy”, pues terminó décimo segundo ambas clasificaciones.

“Las condiciones de hoy han sido complicadas, entre unos primeros libres en mojado y unos segundos en seco. He cometido un error y me he salido en la curva 12, así que he perdido un par de décimas. Pero en general tenemos trabajo que hacer, sobre todo en tandas largas, para alcanzar a los de delante”, comentó Pérez.

