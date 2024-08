¿Qué debe hacer el Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo para partido ante el Rayo Vallecano?

“Ya sabía dónde venía, sabía la situación. No sé si podremos contar con Dani Olmo, eso espero”. Fueron las palabras del entrenador alemán Hansi Flick, con las que se refirió al fallido intento por parte de la directiva del Fútbol Club Barcelona por inscribir al jugador Dani Olmo para el pasado partido del Athletic Club de Bilbao. El ex Leipzig de Alemania en la Bundesliga vio la victoria del club catalán 2 goles por 1 desde las gradas junto a sus compañeros Gavi, Frenkie De Jong y Ansu Fati.

Por el momento el Barcelona no ha conseguido el visto bueno por parte de LaLiga para poder inscribir al centrocampista ofensivo y ahora deberá esperar ver si puede concretarlo finalmente de cara el duelo del próximo martes donde el equipo culé deberá afrontar la tercera jornada del campeonato español ante el Rayo Vallecano. En este sentido, el club continúa trabajando para aligerar la masa salarial y en este paso es clave lo que se vaya a hacer con el defensa central francés Lenglet, quien aparentemente irá cedido a las filas del Atlético de Madrid y cuyo anuncio pareciera inminente.

Opción 1: Liberar masa salarial

La salida de Lenglet se hará oficial en las próximas horas, pero no queda muy claro si este movimiento es lo suficiente para que el Barcelona pueda inscribir a Dani Olmo en el primer equipo. La duda es ver en qué cifras quedará el salario del central si renueva con el Barça y se puede diferir su ficha antes de finiquitar la cesión con el equipo colchonero de una vez por todas. La otra cuestión sería saber qué cantidad estará asumiendo el Atlético de la ficha del central, que marcará el espacio salarial que le queda al Barça para inscribir finalmente a Dani Olmo.

Hay que recordar que ya se ha hizo totalmente oficial la venta de Mika Faye al Rennes de Francia por 10,3 millones de euros. Una venta que supone una inyección de dinero para que el club continúe cada vez más cerca de la regla del 1:1, pero que de momento no tiene un efecto directo en el fair play, ya que el senegalés no estaba inscrito en el primer equipo del Barcelona. Otro caso parecido es el del delantero brasileño Vitor Roque, cuya cesión al Betis ya se hizo oficial. Al tratarse de una cesión, el club no recibe dinero y tampoco afecta el fair play al no estar inscrito.

En el caso de que con estas operaciones todavía no exista el suficiente margen salarial para inscribir a Olmo, el club tendría entre sus opciones el poder explorar la posibilidad de ceder o traspasar a algún futbolista que esté inscrito pero que el club considere que pueda asumir su salida sin mayores problemas. Nombres como Eric Garcia o Pablo Torres tendrían números en esta lotería para ser opciones a elegir en este caso.

Opción 2: Solventar el caso Barça Studios

A partir de aquí, otra vía que arreglaría a encontrar la viabilidad económica para poder conseguir inscribir nuevos jugadores pasa por resolver el caso de Barça Studios. El imago de la empresa alemana Líbero debería ser remplazado por un 3er agente comprador para las acciones impagadas.

Opción 3: La solución Nike

Otra vía que parecía estar en un camino positivo hasta el momento y que no se consigue cerrar de manera positiva por ahora, es el nuevo acuerdo con Nike. La disputa en los tribunales simplemente ha sido el punto de quiebre para concretar un acuerdo que beneficie a todas las partes en litigio. Un acuerdo de renovación sería algo maravilloso para el club culé, ya que supondría sin lugar a dudas un ingreso extraordinario procedente de la multinacional norteamericana y desatascaría la situación del 1:1.

El aval, un recurso que ya funcionó

Llega entonces una última chance que en su momento ya tuvo que ser utilizada por la directiva del Barcelona; el club ya ha recurrido en el pasado con esta fórmula que sería conseguir avales personales de directivos que permitiesen de esta manera la inscripción de Dani Olmo. En el verano del 2022 de esta manera se logró inscribir al central y lateral francés, Jules Koundé, que sufrió una situación parecida a la que actualmente vive Dani Olmo.

