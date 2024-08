Caleb Plant predice posible pelea entre Canelo y Benavídez

Caleb Plant predijo que una posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez puede ser muy pareja, pero la experiencia del campeón unificado de peso supermediano podría inclinar la balanza a su favor en el enfrentamiento.

En una entrevista con Fight Hub TV, Plant -que ya peleó con ambos- explicó que en un duelo entre Canelo Álvarez y Benavídez hay muchas variables que entran en juego porque son excelentes peleadores y por eso no se atrevió a dar un ganador.

“Ambos tienen sus pros y sus contras. Ambos tienen una defensa subestimada y son agudos. Ambos son grandes peleadores. Hay una diferencia de estilos, pero ambos son excelentes en lo que hacen. Con la pelea contra Canelo, no tuve un campamento tan bueno. A veces las cosas no salen así. No hay excusas. Tuve un campamento bastante bueno con David”, dijo.

Canelo Álvarez no ha mostrado real interés en enfrentar a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

“Había cosas que pude hacer con Canelo que no pude hacer con David. Siento que Canelo tiene más experiencia y tal vez un poco más de astucia debido a la experiencia. Creo que él pega más fuerte que David. Al mismo tiempo, hay cosas que David hace mejor que Canelo, como mencioné. En una pelea tan grande como esa, es cuestión de suerte. Hay muchas variables que entran en juego”, agregó.

Según los expertos y fanáticos del deporte, la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavídez sería muy reñida, ya que ambos cuentan con poder y habilidades en el ring. Aunque el tapatío llevaría un poco de ventaja por su experiencia, el mexoamericano tiene las herramientas para poder vencerlo.

Después de convertirse en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y retador obligatorio en las 175 libras, el Monstruo Mexicano decidió seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez, ya que eligió a Edgar Berlanga como su rival para el 14 de septiembre.

Por tres años Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el CMB tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

David Benavídez renunció a su estatus obligatorio en 168 libras. Crédito: Ester Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares (cifra poco realista) y con una cláusula de rehidratación porque considera que el Monstruo Mexicano podría tener ventaja en el peso, ya que aumenta como 25 libras más el día del combate.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

