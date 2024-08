El Barcelona finalmente pudo inscribir a Dani Olmo y debutaría mañana mismo

Finalmente llegan buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona y sus aficionados, y es que LaLiga ya dio el visto bueno para que la entidad catalana haya podido inscribir formalmente a su más reciente fichaje, Dani Olmo, como avanzó en su momento RAC1. El club azulgrana consiguió la inscripción de su principal incorporación para la temporada 2024-25 luego de los más recientes movimientos en el mercado de fichajes realizados por el club donde Joan Laporta es el presidente.

Hay que recordar que el club no pudo formalizar la inscripción de Olmo en las dos primeras jornadas del campeonato español y según rumores que se hicieron virales en las redes sociales, especialmente por parte de insiders y youtubers del club culé, esto habría tenido bastante molesto e incómodo al jugador y su entorno.

¿Qué hizo el Barcelona para inscribir a Dani Olmo?

El Barcelona pudo añadir la provisión por lesión del defensa central danés, Andreas Christensen, como hizo en el caso de otro central, el español Iñigo Martínez y el uruguayo Ronald Araújo, para terminar de poder hacer el espacio necesario para que el registro de Dani Olmo como miembro de la plantilla del Fútbol Club Barcelona hasta el 31 de diciembre.

El aficionado culé ya conoce desde hace unos 3 o 4 veranos la diferencia entre fichar e inscribir jugadores en el campeonato liguero. Olmo fue contratado por el club catalán el pasado 9 de agosto, pero se había podido formalizar su inscripción hasta el día de hoy. El fichaje es el primer paso de todo club, pero sin la inscripción formal en LaLiga, ningún jugador puede llegar a debutar con su equipo.

En la jornada debut ante el Valencia en Mestalla, Dani Olmo no fue convocado por parte del técnico alemán, Hansi Flick, porque no estaba inscrito y el propio entrenador comentó que no se encontraba aún físicamente a tono. Para la segunda fecha ante el Athletic Club de Bilbao donde el Barcelona jugó como local, solo los problemas burocráticos mermaron a Olmo de poder ser parte de la partida. Los culés, ahora, estarán disfrutando de las grandes habilidades y todo el talento de un Dani Olmo que fue formado en La Masía que ha crecido y explotado en Croacia y Alemania.

Del ‘juego de posición’ a ‘La regla del 1-1′

Términos como ‘fair play’ financiero, masa salarial o la regla del 1-1 se han hecho más populares en el argot de los medios de comunicación deportivos que cubren la información del Barcelona, que palabras relacionadas con el ADN Barça, su estilo, como el juego de posición, o la importancia de la presión alta o del tercer hombre, el funcionamiento del Barcelona dirigido por Hansi Flick.

La situación financiera del equipo azulgrana ha tenido como consecuencia que en la actualidad culé se esté más pendiente de las métricas económicas que de los temas que son netamente en cuanto al fútbol en sí.

Poner el foco en el campo

En este caso, con Dani Olmo finalmente fichado e inscrito en el campeonato, todo el foco ya se podrá centrar en lo que será el rendimiento del atacante catalán y todas las cuestiones que ha generado su fichaje al margen de los aspectos económicos, lo que puede aportar a la mejora del equipo y si puede ser ese jugador que haga la diferencia.

¿Contará Flick con Olmo para la media punta o será un jugador que acabará jugando de extremo? Hay muchas más cuestiones e incógnitas sobre Olmo y su capacidad de ser un goleador, así como también su gran versatilidad que habrá que dilucidar una vez que el egarense vuelva a enfundarse la camiseta blaugrana una década después de su marcha al Dinamo de Zagreb.

